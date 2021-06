Semmelweis-nap a Bethesda Gyermekkórházban

Semmelweis-nap az egészségügy ünnepe. Békeidőben is, járványidőben pedig különösen. Ennek alkalmából adták át a Bethesda Gyermekkórházban a legnagyobb intézményi elismerést, a Bethesda-díjakat és különleges módon köszöntötték az egészségügyben dolgozókat.

Júniusi izzasztó kánikula, hétköznap délután, tán az év egyik legmelegebb napja. Mégis erős a vágy a közösségre, az összetartozásra, különösen a távolságtartás, a maszk, a szkafander hosszú hónapjai után. Erős a vágy az ünnepre, felidézni, kik is az elődök, vajon mit tanácsolnának ebben a megterhelő időszakban. Kicsit emlékeznek, felidézik Semmelweis Ignác alakját, de mégis inkább a közelmúltból próbálnak felocsúdni a résztvevők. Különös ereje van ilyenkor minden jó szónak, kitüntetésnek, díjnak, legyen akár díszes papírból, amelyet Miniszter Úr ad át, vagy ezüstösen csillogó plakettből, mint a Bethesda-díj, vagy éppen mézeskalácsból, mint idén a „korona-díj”, mellyel a COVID-ban legtöbb munkát végző kollégákat tüntették ki.

Az idei év meghívott előadója dr. Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ vezetője volt, aki bölcsességgel, szakmai profizmussal, lélekkel avatta be a gyermekgyógyítókat a gerincsebészet és az általa vezetett intézmény rejtelmeibe. Dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy „az elmúlt egy év rendkívüli kihívásait csak az igazi közösség képes túlélni, a rá bízott feladatokat jól menedzselni. Ezért is vagyok végtelenül hálás, hogy team-ben, közösségként dolgoztak a munkatársak, legyen szó COVID-szűrésről, lakossági oltás szervezéséről, vagy a sajtóban is jól ismert SMA betegek kezelésének forradalmian új génterápiájáról.”

Az ünnepséget követően a Te is segíthetsz Támogató Alapítvány fából készített kézműves szíveket osztott minden dolgozónak, személyes üzenettel, Bibliából választott igével.

Egy gyermekkórház ünnepe a gyermekeké is, így külön öröm volt, ahogy a kórház gyermekpszichológusa, Korzenszky Klára és a krónikus beteg gyerekek bejáró táborozói dobbal, dudával, énekkel tették önfeledt hangulatúvá az ünnepet.

Kinevezések

Főorvos: Szalkay Krisztina

Adjunktus: Trevic Thibault

Miniszteri elsimerő oklevelet kaptak:

Pap Márta

Tóth Judit

SMA Munkacsoport – vezető: Dr. Mikos Borbála orvos-igazgató

A Bethesda Kórházban két éves munkával létrehozott multidiszciplináris SMA Gyógyító Team közös erőfeszítésekkel elérte, hogy hazánkban egyedülállóan mindhárom SMA kezelésére alkalmas gyógyszer elérhető legyen a Bethesda Gyermekkórházban. A Spinraza és a Zolgensma után 2020 nyarától a törzskönyvezés előtt álló Risdiplam is bevezetésre került. A három gyógymód, eljárás köré szerveződött szakmai közösség az SMA Gyógyító Team-ben egyesítve munkáját nemzetközi léptékben is kimagasló szakmai és terápiás tapasztalatot halmozott fel rövid idő alatt, és lehetővé tette a korábban rossz prognózisú betegségben szenvedő gyermekek és családjaik életminőségének javulását.

Bethesda díjat kapnak:

Bálint Emese Baranyai Nikolett Bárkai Anikó Csikós Bálint Fenyvesi Krisztián Hajma Károlyné Dr. Hantos Mónika Horváth Erika Korzenszky Klára Kurucz Mihályné Ligeti Nóra Nagy Mónika Dr. Putz Réka Dr. Rácz Anikó Dr.Sűrű Diána Dr. Szőke Éva Topolánszkyné Zsindely Katalin Dr. Zágonyi Kristóf

Csoportos Bethesda díjat kapnak:

Oltóhelyparancsnokok közössége (Bencze János, Dr. Bodó Tímea, Dr. Csitos Ágnes, Dr. Csohány Ágnes, Dr. Erdélyi Fruzsina, Dr. Hirsch Anikó, Dr. Hornok Zita, Dr. Kárász Hajnalka, Dr. Kollák Zita, Dr. Mércz Ágnes, Dr. Mertz Katalin, Dr. Paraicz Éva, Dr. Putz Réka, Dr. Rácz Anikó, Dr. Tóth Katalin, Dr. Vajtai Luca, Dr. Zágonyi Kristóf)

Gyógyszertár közössége

Korona díjat kapnak:

Bencze János Dr. Czelecz Judit Dr. Erdélyi Fruzsina Juhász Anna Kemenesiné Lakatos Eszter Kertész Balázs Kiss Sándorné Rozál Dr. Molnár Eszter Rideg Gyula Sorompó Anett Stiller Viktória Dr. Szabó Cecília Szolnok Katalin Tamásné Bese Nóra Dr. Zilahy Mónika

(Bethesda Gyermekkórház Alapítvány)