Szinte minden nő tapasztalta már, hogy a menstruációt megelőző 5-10 napban az átlagosnál feszültebb, türelmetlenebb, ingerlékenyebb, érzékenyebb, kevésbé tud koncentrálni. Ez a premenstruációs tünetegyüttes.

A menstruáció előtti napokban a lelki tüneteken kívül testiek is megjelennek, a mellek fájdalmassá válnak, nagyon feszülnek, így akár a nyugodt éjszakai alvást is megnehezíthetik. A premenstruációs szindróma részeként gyakran lép fel fej- és hátfájás, kifejezett étvágyfokozódás, emésztési zavar, puffadás, hőhullámok, testsúlynövekedés, az ujjak és a bokák duzzanata, libidócsökkenés.

Ezek a testi és pszichés változások a menstruáció jelentkezésével általában teljesen megszűnnek, és nem feltétlenül egyforma súlyossággal lépnek fel az egymást követő hónapok, évek során.

Bár ezen tünetek kialakulásának az oka, mechanizmusa nagyrészt még ismeretlen (talán hormonális változások állnak a háttérben), az mégis megfigyelhető, hogy bizonyos - szorongással teli - időszakokban a szokásosnál fokozottabban jelentkeznek a panaszok. Ilyen periódus lehet például egy vizsgaidőszak, egy közeli hozzátartozó, családtag súlyos betegsége, vagy halála, továbbá munkahelyi problémák, párkapcsolati konfliktusok, egy terhesség-megszakítást követő bűntudat, esetleg a gyermektelenségtől való félelem, szorongás.

Ön tudta? A PMS kezelésében nem a gyógyszeres terápia elkezdése az első és legszükségesebb lépés, hanem az, hogy a páciens felismerje: a tünetek súlyossága és az adott szorongásteli időszak között összefüggés van.

Vannak olyanok is, akik mindezen változásokból semmit nem észlelnek (a nők mintegy 30 százaléka), míg mások úgy érzik, hogy a mindennapi tevékenységüket, munkájukat vagy pihenésüket akadályozzák a tünetek. Az esetek kb. 2-3 százalékában olyan súlyos is lehet ez a premenstruációs szindróma, hogy lelki instabilitást, agresszivitást, letargiát okozhat, így ezeknek az asszonyoknak/lányoknak fokozott a depresszióra való hajlamuk.

Ezt nagyon fontos időben észrevenni, ugyanis pszichológusok megfigyelték, hogy a nők körében elkövetett öngyilkossági kísérletek jelentős százalékát éppen ekkor, a menstruációt megelőző napok feszültséggel teli időszakában követik el.

Fontos, hogy a beteg megértse a tüneteket, hogy az orvos kellően meg tudja őt nyugtatni, és elfogadtassa vele, hogy ezek a változások - ha nem túl súlyosak - nem tekintendőek betegségnek, hanem a menstruációs ciklus természetes velejárójának.

Segítség a premenstruációs tünetek enyhítésére

Ha a beteg a menzeszt megelőző időszakban a szokottnál ingerlékenyebb, javasolt a kávéfogyasztás kerülése, és B6-vitamin szedése. A rendszeres testmozgás - kocogás, úszás, kerékpározás - szintén enyhíthetik a szorongást, a feszültséget, illetve a haspuffadást és bokaduzzanatot.

Ha a tünetek súlyosabbak, akkor a nőgyógyász az alapos betegvizsgálatot követően a panaszok erősségétől és jellegétől függően - ha szükséges - gyógyszeres terápiát indít, sőt egyes esetekben pszichoterápiára is szükség lehet. Az is segíthet, ha a páciens pár hónapon keresztül naplót vezet a panaszairól, így azok gyakorisága és időtartama is segítheti az orvost a megfelelő kezelési mód kiválasztásában.

Az alkalmazható szintetikus gyógyszerek közül ki kell emelni az enyhe nyugtatókat, és a kis hormontartalmú fogamzásgátló tablettákat. Súlyos esetben szükség lehet kis mennyiségű vízhajtó vagy erősebb hatású nyugtató szedésére, illetve a depresszió kezelésében alkalmazott SSRI - szelektív szerotonin reuptake gátlók - alkalmazására is alacsony dózisban.

Természetes alapú, barátcserje gyógynövény-kivonatot tartalmazó gyógyszer is képes enyhíteni a premenstruációs tünetek mellett a cikluszavarral kapcsolatos problémákat is, érdemes ezekből gyógyszertári recept nélkül kapható készítményt alkalmazni.

Orvos szerzőnk: Dr. Soltész Annamária, általános orvos