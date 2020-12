Vissza-visszatér a hüvelyfolyás az életedbe? Segítünk!

A hüvelyváladék kóros megváltozását, a rendellenes hüvelyfolyást többféle kórokozó is előidézheti. Kialakulhat bakteriális fertőzés, gomba által okozott hüvelygyulladás, illetve állhat vegyes (gomba és baktérium együttesen) hüvelyfertőzés is a kellemetlen tünetek hátterében.

A bakteriális vaginózis

A 15 és 44 éves kor között leggyakrabban előforduló hüvelyfertőzés, ami kóros hüvelyi váladékozáshoz vezethet, a bakteriális vaginózis. Bár nem nemi úton átvihető fertőzésről van szó, gyakran alakul ki védekezés nélküli szexuális együttlétet követően, sok esetben pedig helytelen tisztálkodási szokások okozzák.

Ilyen lehet a gyakori, irritáló hatású készítmények használata a nemi szerveken, vagy a gyakori hüvelyöblítés, és előfordul, hogy a WC-használat higiéniás szabályait nem tartják be megfelelően az érintett páciensek. Időnként kialakulhat gombás hüvelyi fertőzés helyi kezelését követően is.

A bakteriális hüvelyfertőzés tünetei

A betegség leggyakoribb tünete a kellemetlen, halszagú hüvelyi folyás, melynek intenzitása szexuális együttlétet követően fokozódhat. A váladék nem sűrű, inkább vizes jellegű lehet, szürkés, fehéres, néha zöldes színű. Okozhat kellemetlen panaszokat, irritációt, viszketést, néha vizelési panaszokat is. Előfordulhat azonban mindenféle jellegzetes tünet nélkül, amikor önmagában a folyás állagáról és a váladék jellegzetes, kellemetlen szagáról ismerhetjük fel a bakteriális vaginózist.

Hogyan alakul ki a bakteriális hüvelyfertőzés?

A hüvelyben minden emberre jellegzetes mikrobiom található. Ez olyan speciális ökológiai környezet, ami minden emberben más és más, és időszakosan is változhat. Gombák, baktériumok, egysejtűek által alkotott élettani közösség, amely nagyon precíz egyensúlyban létezik. A normál hüvelyflóra tagjai között vannak olyan élőlények, amelyek a fertőzések elleni védekezésben segítenek (ezek a Lactobacillusok), és vannak olyanok, amelyek az előzőek számának csökkenése esetén elszaporodnak, és fertőzést váltanak ki.

A hüvelyben normál körülmények között meglévő savas pH a Lactobacillusok segítségével tartható fenn. Azokban az esetekben, amikor a hüvelyi mikrobiom védekező szerepét betöltő baktériumok száma csökken, a savas pH eltolódhat. A lúgos pH viszont kedvez a betegséget, fertőzést okozó baktériumok szaporodásának, így emiatt könnyebben alakulhat ki bakteriális vaginózis.

Ezt a folyamatot a legkönnyebben akkor érthetjük meg, ha a hüvelyi irrigálásról is szót ejtünk egy kicsit bővebben. Többféle irrigálásra alkalmas eszköz és készítmény is elérhető a patikákban, drogériákban, ám sajnos akadnak köztük olyan készítmények, melyek kifejezetten károsak lehetnek egy alapvetően gyenge hüvelyflórával rendelkező, így visszatérő fertőzésekre hajlamos nő esetében. Sajnos az nem elég, ha tejsavat tartalmazó folyadékkal irrigál valaki, hiszen eközben a normál mikrobiom is károsodik, kimosódik a hüvelyből.

Hiába próbáljuk a savas közeget visszaállítani, ha eközben a Lactobacillusok számát folyamatosan csökkentjük a gyakori hüvelyöblítések során.

A bakteriális vaginózis szövődményei

A fertőzésnek komoly következménye lehet terhesség során, hiszen spontán vetéléshez, koraszüléshez, vagy kis súlyú újszülött születéséhez vezethet.

Nőgyógyászati műtéteket követően hajlamosíthat fertőzések kialakulására, és ritkán ugyan, de akár kismedencei gyulladás is kialakulhat, ami meddőséghez is vezethet.

A bakteriális vaginózis jelenléte hajlamosít egyéb fertőzésekre is, hiszen a hüvely védekezőképessége a betegség miatt meggyengült. Könnyebben lehet ilyenkor nemi úton átvihető betegségeket elkapni, ilyen például a chlamydia, vagy genitális herpesz is.

A leggyakoribb probléma ezzel a fertőzéssel, hogy gyakran, és viszonylag könnyen visszatérhet azokban az esetekben, amikor a kiváltó okot nem szüntetjük meg. Éppen ezért nagyon fontos a megelőzésre mindig nagy hangsúlyt fektetni.

A megelőzés szerepe és lehetőségei

A betegség kialakulásában mindig nagy szerepe van a normál hüvelyi mikrobiom károsodásának, emiatt a gyógyszeres kezelést követően közvetlenül, ezután pedig a visszatérő fertőzés megelőzése érdekében hosszú távon is érdemes a prebiotikumok és a probiotikumok rendszeres alkalmazása. Vannak készítmények, melyek segítenek visszaállítani a megfelelő savas pH-t, miközben táplálják a saját Lactobacillusokat is, és vannak olyanok, melyek többféle Lactobacillus-törzset igyekeznek bejuttatni a hüvelybe, hogy pótolják a sérült flóra hiányzó tagjait.

A gyógyszeres kezeléseket követően akár mindennap, a későbbiekben pedig heti 1-2 alkalommal javasolt a fenti készítmények alkalmazása, legtöbbször hónapokon keresztül.

Emellett, amikor vannak olyan ismert tényezők, amelyek szerepet játszhatnak a bakteriális vaginózis kialakulásában, mindenképpen kerülni kell azokat. Ilyen lehet a gyakori hüvelyöblítés, vagy az intim higiéniás termékek túlzott alkalmazása. Egyénileg jelentkezhet probléma egy bizonyos WC-papír, vagy bizonyos típusú betétek használatát követően, aminek az oka sokszor csak annyi, hogy egy adott illatanyag vagy összetevő irritálja a bőrt, emiatt enyhe gyulladás alakulhat ki, ami könnyen vezethet a hüvelyi mikrobiom változásához és a védekezőképesség károsodásához.

A WC-használatot követően fontos, hogy a tisztálkodás iránya elölről hátrafelé irányuljon, és lehetőség szerint ennek a vízzel való öblítés is legyen a része. Nemcsak a WC-használat után javasolt az alapos kézmosás, hanem előtte is, hogy a kezünkön lévő szennyeződéseket, kórokozókat eltávolítsuk.

Melegidőszakokban, vagy olyan tevékenységeket követően, amikor az intim területekfokozottan izzadnak, vagy folyamatosan nedvesek, fektessünk nagy hangsúlyt a ruházat mielőbbi lecserélésére, az alapos tisztálkodásra, és prebiotikumok, illetve probiotikumok alkalmazására is. Ilyen lehet a fürdőzés, a szoláriumozás, a testmozgás, a fizikailag megterhelő munka, a kellemetlen munkakörülmények, vagy csak egy olyan nap, amikor nem választottunk az időjárásnak megfelelő ruházatot.

Helyes tisztálkodási szokásokkal, a szexuális együttlétek során megfelelő védekezési módszer (óvszer!) alkalmazásával, és a megelőzésre fordított figyelemmel jó eséllyel kerülhetjük el a bakteriális vaginózis kiújulását és az esetleges szövődmények kialakulását.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász