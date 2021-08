A menstruációt megelőző tünetegyüttes - PMS

A PMS a premenstruációs szindróma rövidítése. Egy olyan, a menstruációt megelőzően jelentkező tünetegyüttesről van szó, aminek számos jele és tünete lehet, beleértve a hangulatingadozásokat, a mellek érzékenységét, az ételek utáni sóvárgást, a kimerültséget, az ingerlékenységet és a depressziót, és még sorolhatnánk.

Becslések szerint a nők túlnyomó többsége már tapasztalta a premenstruációs szindróma bizonyos formáit.

A tünetek rendszerint előre kiszámítható módon ismétlődnek, jellemzően a menstruációt 7-10 nappal megelőzően, vagyis a tüszőrepedés és a menzesz közötti időben, majd a vérzés kezdete után 1-2 napon belül maguktól megszűnnek.

Gyakorlatilag se szeri, se száma a változatos testi és lelki tüneteknek, amelyek intenzitása is széles skálán mozog. A PMS magában foglalja az enyhe, a mindennapokat nem vagy csak alig befolyásoló tüneteket éppúgy, mint a rendkívül erős, kifejezett panaszokat, amelyek akár a normál életvitelt is akadályozhatják, az esetek 2,5-5,0 százalékában átmeneti munkaképtelenséget okozva. Ezeket a változásokat néha az érintett hölgyek környezete is igen nehezen viseli, így a PMS akár családi, munkahelyi konfliktusok kiindulópontjává is válhat. A panaszok az életkor előrehaladtával általában súlyosbodnak, terhesség alatt átmenetileg megszűnnek, a szülést követően azonban újra jelentkezhetnek.

Sok minden okozhat PMS-panaszokat

A ciklussal összefüggő hormonális változásokat említik a PMS legfőbb okaként. Ezen túlmenően a nemi hormonok – az ösztrogén (tüszőhormon), a progeszteron (sárgatesthormon), és a prolaktin (anyasági hormon) – egy fontos idegi ingerület átvivő anyag, a szerotonin termelését befolyásolva a központi idegrendszerre is hatnak, ezzel lelki tüneteket, érzelmi reakciókat és kedélyállapot változásokat generálva.

A hormonokon kívül számos egyéb tényező is szerepet játszik a PMS kialakulásában:

A táplálkozással összefüggésben a szénhidrát-anyagcsere zavara, vitaminhiány – elsősorban a csökkent B6-vitamin-szint –, illetve az alkoholfogyasztás lehet befolyással a tünetekre.

A családi viselkedési minták, vagy ha a közvetlen környezetben másoknak is van hasonló panaszuk, de kulturális tényezők, a menstruációhoz való viszony is befolyásolja az előfordulás gyakoriságát.

Mindazonáltal a premenstruális szindróma közvetlen kiváltó okát mind a mai napig nem ismerjük pontosan.

A PMS tüneteinek enyhítése

A szerteágazó tünetekre a valódi okok ismeretének hiányában egységes terápia sajnos nincs. A diagnózis felállításában és a terápia megválasztásában sokat segíthet a menzesznaptár, amelyben feljegyezhetjük a menstruációs vérzés idejét, hosszát és erősségét, valamint a ciklust kísérő tüneteket. Mindenképpen ajánlott nőgyógyászati kivizsgálás és konzultáció is. A kezelés mindig egyénre szabott, és mindig része az életmód ésszerű megváltoztatása is.

Az alábbi tanácsok segíthetnek a tünetek enyhítésében:

Ajánlott a napi rendszeres, legalább 30 perces intenzív testmozgás , melynek kedvező hatása egyértelműen bizonyított.

, melynek kedvező hatása egyértelműen bizonyított. Legyen kiegyensúlyozott az étrendünk , hogy javuljon az általános egészségi állapotunk és az energiaszintünk: együnk sok gyümölcsöt és zöldséget, csökkentsük a cukor-, só-, koffein-, és alkoholfogyasztást.

, hogy javuljon az általános egészségi állapotunk és az energiaszintünk: együnk sok gyümölcsöt és zöldséget, csökkentsük a cukor-, só-, koffein-, és alkoholfogyasztást. Szedjünk D-vitamint , B6-vitamint, táplálékkiegészítőket, például folsavat, kalciumot és magnéziumot, hogy enyhítsük a görcsöket és a hangulatingadozásokat.

, B6-vitamint, táplálékkiegészítőket, például folsavat, kalciumot és magnéziumot, hogy enyhítsük a görcsöket és a hangulatingadozásokat. Alkalmazható enyhe vízhajtó hatású készítmény is a puffadás és az ödéma megelőzésére.

is a puffadás és az ödéma megelőzésére. Aludjunk legalább nyolc órát naponta , hogy csökkentsük a kimerültséget.

, hogy csökkentsük a kimerültséget. Csökkentsük a stresszt , kényeztessük magunkat, például egy jó masszázzsal, wellness-programmal vagy olvasással, filmnézéssel.

, kényeztessük magunkat, például egy jó masszázzsal, wellness-programmal vagy olvasással, filmnézéssel. Szintén segíthet az esetleges érzelmi konfliktusok felderítése , feloldása.

, feloldása. Vegyünk részt kognitív viselkedésterápián , ami hatékonynak mutatkozik.

, ami hatékonynak mutatkozik. Az érzelmi élet változatos tüneteinek feloldásában kérhetjük pszichoterapeuta segítségét is , súlyosabb esetben a terápiát feszültségoldó szerekkel is kiegészítheti az orvos.

, súlyosabb esetben a terápiát feszültségoldó szerekkel is kiegészítheti az orvos. Az izomfájdalmak, fejfájás és gyomorgörcs csökkentésére bevehetünk fájdalomcsillapítót , például ibuprofent vagy aszpirint.

, például ibuprofent vagy aszpirint. Ne vegyünk be több gyógyszert és táplálékkiegészítőt annál, mint amennyit előzőleg az orvosunk javasolt.

és táplálékkiegészítőt annál, mint amennyit előzőleg az orvosunk javasolt. Keressünk természetes gyógymódot: a barátcserje olyan gyógynövény, melynek a terméséből készült kivonat a menstruációt megelőző panaszok legjobban dokumentált terápiái közé tartozik. Hatóanyagai pozitívan befolyásolják a női hormonális szabályozó rendszer működését.

Forrás: WEBBeteg

F. Zs., fordító; mayoclinic.org, healthline.com

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus