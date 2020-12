Higiéniai nedvszívó termékekkel a komfortérzetért

A vizelet inkontinencia kifejezés a húgyhólyag-szabályozási zavarok széles körét takarja, ami megfelelő terápiával javítható vagy megszüntethető, a vénymentesen kapható higiéniai nedvszívó termékek pedig segítenek a kellemetlen tünetek kezelésében.

Segítségükkel a fennálló vizelettartási zavar mellett is aktív életet élhetnek az érintettek, és nem távolodnak el a társadalmi élettől sem, így használatukkal nagymértékben javítható az életminőség.

A termékek kiválasztása alkalmával azonban számos tényezőt érdemes figyelembe venni – cikkünk ebben segít eligazodni.

Alapvető szempont a választásnál: az inkontinencia súlyossága

Ma már olyan korszerű segédeszközök és segédanyagok állnak rendelkezésre, amelyek lehetőséget nyújtanak a maximális kényelem és biztonság elérésében. Mindezt a lehető legnagyobb diszkréció mellett természetesen, hiszen az inkontinenciával járó kellemetlenségek mind testileg, mind lelkileg megterhelőek az érintettek számára.

Az, hogy a segédeszközök közül kinek melyik típus a megfelelő választás, alapvetően az egyéni szükségletek szerint határozható meg. Ennek egyik fontos tényezője a vizelettartási probléma súlyossági foka, amely a következő kategóriákba sorolható:

Inkontinencia mértéke Leadott vizeletmennyiség/

4 óra Az inkontinencia mértékéhez ajánlott termék nedvszívó képessége vizeletcsepegés 50 ml alatt 150 ml-ig könnyű 50-100 ml 150-300 ml közepes 100-200 ml 300-750 ml súlyos 200-300 ml 1000 ml felett nagyon súlyos 300 ml felett 1500 ml felett

Az inkontinencia betétek, valamint az eldobható vagy újrahasználható alsóneműk elnyelik a nedvességet. Ezeket enyhe vagy közepes fokú inkontinencia esetén érdemes választani (200 ml-ig terjedő vizeletmennyiség esetén). Súlyosabb esetekben inkontinencia pelenka használata javasolt, amely magába zárja a nedvességet, így elkerülhető a bőrirritáció.

Az inkontinencia termékek között kategóriánként is különbséget tehetünk a nedvszívó (abszorpciós) képességük alapján. Minden terméknek van ugyanis egy telítettségi pontja, amely azt mutatja meg, hogy mennyi folyadékot tud felszívni és/vagy magában tartani. A kényelem biztosítása érdekében az eldobható betétek és alsóneműk rendelkeznek vízzáró réteggel, ami megakadályozza, hogy a szivárgó vizelet a ruházattal érintkezzen.

Terméktípusok: egyénre szabott megoldási lehetőségek

Az inkontinenciával érintettek számára készült higiéniai nedvszívó termékek sokféle formában és méretben kaphatóak, így könnyebb megtalálni azt, ami legjobban illeszkedik a testalkathoz és életstílushoz. A betétek között vannak, amelyek szélesebbek és hosszabbak, így teljesebb védelmet kínálnak, illetve vékonyabb, íveltebb változatokat is találhatunk, amik szárnyakkal vagy oldalsó védőgátakkal vannak ellátva, hogy megakadályozzák az oldalirányú szivárgást.

Az eldobható alsóneműk között található a hagyományos fehérneműhöz hasonló, beépített védelemmel ellátott, a combnál gumírozott változat is, illetve akár nyitott oldalú alsónemű is, melyet állítható pántok tartanak. A férfiak számára kialakított termékek, melyek leginkább tasakokra hasonlítanak, a férfi anatómiát követve diszkréten és hatékonyan nyelik el a szivárgó vizeletet.

Az eldobható termékek ugyan költségesebb megoldást nyújtanak, ám higiénikusabb és egyszerűbb őket használni, különösen akkor, ha az érintett nem az otthonában tartózkodik. Otthoni használatra sokan alkalmazzák a mosható vagy újrahasználható betéteket és alsóneműket, melyek kevésbé terhelik meg a pénztárcát, és sokkal inkább hasonlítanak a hagyományos alsóneműkhöz.

Egy kényes kérdés: a szag-kontroll

Vizelet inkontinencia fennállásakor nem csupán a kontrollálatlan vizeletvesztés okozhat nagy lelki terhet, hanem a vele járó kellemetlen szagok is, amit a megfelelő segédeszközök nélkül nehéz kordában tartani. A legtöbb inkontinencia betét és eldobható alsónemű tartalmaz a szagok kontrollálására szolgáló anyagot, így használatukkal elkerülhető, hogy a betegek folyamatosan kényelmetlenül érezzék magukat emiatt.

A termékeket általában természetes szagelszívó anyaggal kezelik, de kaphatók illatanyaggal ellátott betétek is. Vannak, akik ezt kellemesnek és jó megoldásnak találják, másoknál azonban akár maguk az illatanyagok is okozhatnak bőrirritációt.

Amennyiben a vizelet véletlenül a ruhára, bútorra csepegne, számos termék létezik (pl. spray vagy speciális mosószer), amely kifejezetten a vizeletfolt és a szag eltávolítására alkalmas. Ezek többsége a gyógyszertárakban is kapható.

Barrier eszközök: egy lépéssel a vizeletcsepegés előtt

A vizeletet elnyelő termékek mellett léteznek olyan segédeszközök is, amelyek még a vizelet távozása előtt megakadályozzák a kényelmetlenséget okozó panaszokat. Ezek a vizelet áramlását szabályozó termékek, melyek az alábbiak lehetnek:

Nők számára megoldást nyújthatnak a hüvelybe illeszthető eszközök, melyek átmeneti kontrollt biztosítanak azáltal, hogy nyomást gyakorolnak a hólyag szöveteire. Segítenek megelőzni a vizeletcsepegést, alkalmazásuk különösen ajánlott stresszinkontinencia esetén, amikor a testmozgás, nevetés vagy tüsszentés is vizeletszivárgást okoz.

A 24 órás védelem érdekében sok nő találja hasznosnak a pesszáriumot. Ez egy olyan műanyag, gyűrű alakú eszköz, amely a hüvelybe helyezve növeli a húgycső izomzatára gyakorolt nyomást, és támogatja a kismedencei területet. A medence méretéhez illeszkedik, tisztításhoz eltávolítható és évente cserélendő. Kezelőorvossal történő konzultációt követően választható.

Az eldobható hüvelyvédő egy másik lehetőség, amellyel megelőzhető a vizeletszivárgás. Három méretben kapható, és egy applikátor segítségével helyezhető a hüvelybe, ahol a kismedencei struktúrák és izmok támogatásával akadályozza a szivárgást.

Férfiak esetében az elsődlegesen alkalmazott barrier eszköz a pénisz kompresszor. Mivel egyelőre még kevés tanulmány foglalkozik azzal, hogy ez az eszköz mennyire működik hatékonyan, és milyen biztonságos vagy kényelmes, az orvosok többsége csak extrém körültekintés mellett javasolja használatukat.

Kerülje el a bőrirritációt! Ajánlott bőrápoló praktikák inkontinencia esetén

Függetlenül attól, mennyire hatékony az inkontinencia termék vagy védőeszköz, amikor a vizelet folyamatosan érintkezik a bőrrel, az gyakran irritációt vagy fertőzést okozhat. Az irritáció mértéke a beteg állapotától, életmódjától és a tünetek súlyosságától függően a bőrkiütéstől (pelenka dermatitis) egészen a felfekvéssel járó, súlyos állapotig terjedhet - utóbbi többnyire a fekvőbetegeknél fordul elő.

Nem csupán a bőrt érő vizelet, hanem a gyakori mosakodás is kiválthatja a bőrpanaszokat, a bőr szárazzá, repedezetté, sebessé válhat. A kíméletes tisztálkodáshoz pH-semleges, hidratáló hatású tisztálkodó szerek használata ajánlott, ugyanakkor kerülendők a szappanok, melyek felboríthatják a bőr pH-egyensúlyát és bőrszárazságot okoznak. Fontos, hogy a nedves bőrfelszínről a törölközővel kíméletesen itassuk fel a vizet, semmiképp se dörzsöljük a bőrünket.

Testápoló termékek közül részesítsük előnyben az illat-, alkohol- és színezékmentes változatokat. Jó megoldás az E-vitamint vagy ureát tartalmazó krémeket használni az igénybevett bőrterületeken.

WC-használatot követően ajánlott az alkoholmentes nedves törlőkendők használata. Nem bizonyulnak jó választásnak azonban a babák számára kifejlesztett termékek, mivel ezekben a legtöbb esetben alkohol is található, ami szintén szárítja a bőrt.

A megelőzés érdekében ne feledjük: bármely inkontinencia terméket is választjuk, a vizelési szokásokhoz igazodva szükséges cserélni ezeket az eszközöket. Nem kell azonnal betétet váltani, amint vizeletszivárgást észlelünk, ám ha a bőr nedvessé válik, mindenképpen cseréljük le, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket és a bőrirritációt. Jó, ha tudjuk, hogy nem csupán egy jól megválasztott és helyesen használt higiéniai termékekkel tehetünk a jobb közérzetért, hanem az életmódunkkal is.

Fogyasszunk elegendő mennyiségű folyadékot (legalább napi 1,5-2 litert), étkezzünk változatosan és figyeljünk oda az alapvető higiéniára (pl. kézmosás) is.

