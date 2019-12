Biztonsági tanácsok szánkózáshoz

Hasznos tanácsok szánkózni készülőknek.

Télen, ha elég hó hullik hozzá, az egyik legnépszerűbb kikapcsolódás a szánkózás. Azonban ha szánkózni megyünk vagy csak a gyerekeinket visszük el a havas lejtőkhöz, érdemes átgondolnunk pár dolgot a biztonság kapcsán.

Szánkózás közben sok olyan sérülést szerezhetünk, ami később megkeserítheti a napjainkat a munkahelyen vagy az iskolában. Ennek elkerülése érdekében tartsuk be a biztonságra vonatkozó szabályokat!

Szánkózni csak biztonságos csúszópályán szabad!

Maradjunk távol az utaktól! Ez az első és legfontosabb szabály. Sokan csak leszánkóznak az első, útjukba akadó dombról, de ha a lejtő alján egy úttestre sodródik a szánkó, az bizony bajt okozhat. Havas, vizes, jeges, latyakos úton az autók is nehezebben fékeznek. Szánkózáshoz válasszunk nyugodt helyet, ami a forgalomtól távol van!

Nézzük meg, mi van a lejtő alján!

Lesiklás előtt nagyon fontos meggyőződnünk arról, hogy a kiszemelt pályán vagy a lejtő alján nincs-e valami akadály (például egy fa, egy kerítés stb.). Egy felgyorsult szánkóval roppant fájdalmas és veszélyes bárminek nekimenni. Csak akkor szabad lesiklani, ha sem a pályán, sem a lejtő alján nincs semmilyen akadály.

Legyünk körültekintőek!

Ha éppen nem lesiklunk, vagy nem is szánkózunk, csak épp arra járunk, a domboldalakon akkor is figyeljünk mindkét irányba, hiszen a szánkó általi gázolás is súlyos sérüléseket tud okozni.

Óvjuk a kezeinket!

Mindenképpen viseljünk kesztyűt szánkózáskor, a hó alatt és a hóban ugyanis sok dolog felhorzsolhatja a kezünket, ha véletlenül elesnénk.

Használjunk megfelelő szánkót!

Ne használjunk házilag készített szánkót! Ne csússzunk le nejlonszatyron, se gumiabroncsban ülve! Ezek az eszközök irányíthatatlanok, használatuk veszélyes, ráadásul a nejlonszatyron való lesiklás már önmagában súlyos és nagyon fájdalmas sérüléseket okozhat. Tehát mindenképpen igazi szánkóval szánkózzunk, ezek nem túl drágák, ráadásul amellett, hogy (a szabályok betartása mellett) biztonságosabbak, legtöbbször gyorsabbak is a házi variációknál.

Tanítsuk meg gyermekeinknek is a szánkózásra vonatkozó biztonsági szabályokat!

Forrás: WEBBeteg