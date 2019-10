Torokfájás - A torokfertőtlenítőkről

Hogyan segíthetnek a torokfertőtlenítők a kellemetlen tünetek enyhítésében?

Az enyhe panaszokkal járó torokfájás otthon is kezelhető. Azonban feltétlenül orvoshoz kell fordulni, ha a tünetek két-három napon belül nem hagynak alább, illetve minél előbb, ha láz, mandulagyulladás, légszomj, légzési nehézség, nyelési fájdalom, egyoldali torokfájás, fájdalmas beszéd, kiütések, a száj kinyitásának nehezítettsége, hirtelen rekedtség vagy a nyelven málnapiros elszíneződés jelentkezik. Ha csecsemő vagy kisgyermek küzd torokfájással, azonnal vigye orvoshoz! Amennyiben krónikus vagy időről időre visszatérő torokfájással vagy rekedtséggel küzd, szintén forduljon orvoshoz mielőbb!

Bővebben A torokfájás lehetséges okai

Mit tehet, ha úgy érzi, kezd fájni a torka?

A torokfájás hátterében leggyakrabban banális vírusfertőzés által okozott garatgyulladás áll. Ilyenkor, ha úgy érzi, kezd fájni a torka, alkalmazzon torokfertőtlenítő szopogató tablettát vagy spray-t, emellett a fertőzés tüneteinek gyors leküzdése érdekében ajánlott még C-vitamin szedése és probiotikum kúraszerű alkalmazása. Tartsa melegen a torkát, és igyon sok folyadékot! Öblögessen naponta többször sós oldattal vagy gyógyszertárban kapható torokfertőtlenítő oldattal, ügyelve arra, nehogy félrenyelje. A sós oldathoz egy csésze langyos vízben oldjon fel egy teáskanál sót.

A gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító gyógyszereket akkor érdemes szedni, ha nagyon zavaró a fájdalom, illetve egyben a lázat is mérséklik a gyulladáscsökkentők. Az esetek többségében ezek a szerek hatékonyan csillapítják a tüneteket, és a legtöbb esetben nincs is szükség egyéb kiegészítő kezelésre. A szopogató tabletták fertőtlenítő és fájdalomcsillapító hatásúak, ezeket ne rágja szét, hanem hagyja lassan feloldódni, hogy kifejthessék hatásukat! Kaphatóak cukormentes változatok is cukorbetegek, diétázók számára. Egyes készítmények lidokaint is tartalmaznak, így enyhe érzéstelenítő hatásuk is van. Gyors és hatékony segítséget jelentenek a torokgyulladás kezelésében, ezért érdemes a házi patikában tartani ezeket a gyógyszereket. Vény nélkül kaphatóak.

Gyermekeknél 3 éves kor alatt a fulladásveszély miatt azonban a cukorkák alkalmazása nem javasolt. Ennél idősebb korban is csak kellő óvatossággal alkalmazhatóak!

A torokfertőtlenítőket - akármelyik típusról legyen is szó - étkezés után javasolt alkalmazni, és alkalmazásukat követően 1-2 óráig nem ajánlott enni, inni, fogat mosni.

Ha néhány nap alatt nem enyhülnek panaszai, akkor javasolt orvoshoz fordulnia, mert ez esetben felmerül, hogy vagy bakteriális fertőzésről van szó, vagy a kezdetben vírusos fertőzés bakteriálisan felülfertőződött.

Bakteriális fertőzés esetén antibiotikum szedésére lehet szükség, de az antibiotikumos kezelést is érdemes gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítókkal, torokfertőtlenítő alkalmazásával kiegészíteni, illetve az immunrendszer erősítése érdekében probiotikum és C-vitamin szedése is javasolt. Kapható fuzafungintartalmú, antibakteriális spray is.

Érdemes tudni, hogy a torokfertőtlenítők fogászati kórképekben is hatékonyak (pl.: fogínygyulladás, protézis okozta szájüregi gyulladás kezelésére), illetve fogászati beavatkozások, például foghúzás után. Nagymértékben enyhítik a tüneteket nyelvgyulladás, szájüregi fertőzések (gombás fertőzések, afta), illetve fül-orr-gégészeti beavatkozásokat követően.

Forrás: WEBBeteg