Milyen szempontoknak kell megfelelnie egy jó napszemüvegnek?

Hogyan válasszunk napszemüveget?

Az erős UV-sugárzás veszélyeztetheti a szemet is, ezért fontos, hogy a napszemüveg kiválasztásakor ne csak esztétikai szempontokat vegyünk figyelembe. A jó napszemüvegnek védelmet kell biztosítania a napsugárzás káros hatásai ellen.

Az UV-A és UV-B sugarak nemcsak a bőrre nézve ártalmasak, hanem számos szembetegséget is okozhatnak. Az ózonréteg elvékonyodása következtében pedig a rövidhullámú UV-sugarak szinte akadálytalanul juthatnak szemünkbe. A káros sugarak egy része felhősödés mellett is lejut a földfelszínig, ezért ilyenkor is viseljünk napszemüveget.

A kontaktlencsét viselőknek is ajánlott napszemüveget hordani, hiszen még ha a lencse UV-védelemmel el is van látva, a szemnek csak egy kis részét fedi le.

Az, akinek látásproblémája miatt szemüveget kell viselnie, hordjon dioptriás napszemüveget!

Mire figyeljünk a választáskor?

A napszemüveg legyen ellátva CE jelzéssel! Ez a jelölés garantálja, hogy a napszemüveg az európai irányelvek által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelel. Ám mivel a hatóságok nem vizsgálnak át minden CE jelzéssel ellátott szemüveget, a legbiztosabb, ha szemüvegét egy optikussal vizsgáltatja meg, aki egy készülékkel be tudja mérni, valós-e az UV-védelem.

A szemüveg legyen kényelmes!

Filter kategória (0-4-ig):

o 0-s kategória: tiszta vagy enyhén színezett lencse

o 1-es kategória: enyhén színezett lencse, viselése részben felhős időben ajánlott

o 2-es kategória: közepesen színezett lencse, viselése átlagos napsütésben ajánlott

o 3-as kategória: sötét lencse, viselése erős napfénynél ajánlott

o 4-es kategória: nagyon sötét lencse, viselése kivételesen erős napfénynél ajánlott. Nem felel meg országúti vezetéshez!

Olyan napszemüveget válasszunk, amely a lehető legkisebb mértékben korlátozza a látóteret és a látást . Azokat a napszemüvegeket, amelyek láthatófény-áteresztése 8% alatt van, 4-es kategóriába kell sorolni és nem szabad vezetéshez használni, mert balesetveszélyes lehet. Ezt kötelezően fel kell tüntetni ezeken a szemüvegeken, ahogyan minden 4-es kategóriájú, illetve minden olyan napszemüveg esetében is, amelyek valamilyen okból nem felelnek meg országúti vezetéshez.

A napszemüveg színe: A színnek és árnyalatnak igazából nincs olyan nagy jelentősége, ugyanis az UV-szűrő magában a lencse anyagában található. Ám mégis érdemes tudni a következőket:

o zöld lencse: a legjobb színlátást biztosítja

o sárga lencse: jó képélességet biztosít, jól használható ködben, hóesésben, viszont nem ajánlott erős fényben

o barna lencse: nyugtatja a szemet, erős napsütés esetén ideális, kontrasztosabban lehet vele látni, növeli a mélységlátást (pl. hegymászás, síelés, horgászás)

o szürke lencse: legkevésbé torzítja a színeket

o kék lencse: jól ellensúlyozza a vakító fehérséget.

Napszemüvegek sportoláshoz

Hegymászóknak vagy a hegyekben kirándulóknak különösen fontos, hogy oldalról is védje a szemet a napszemüveg.

Kocogáshoz vagy nagyobb sétákhoz ajánlott olyan szemüveget választani, amiben az arc jól tud szellőzni.

A sportszemüvegekkel szemben elvárás, hogy könnyű anyagból készüljenek, legyenek törésállók, kényelmesek és illeszkedjenek jól az arcunkhoz, fülünkhöz, orrnyergünkhöz. Készüljenek bőrbarát anyagból, és ne korrodálódjanak. A sportszemüvegek lencséje ideális esetben nem törő műanyag, nagyon könnyűek, és nehezen koszolódnak. Mivel nehezen törnek, a szem sérüléseinek kockázata is kisebb.

Az íves napszemüvegek nemcsak az UV-fénytől védik a szem oldalsó részét is, hanem a portól, a felcsapódó víztől és a felverődő apróbb kavicsoktól is. Szemüvegrögzítő pánttal még biztonságosabbá tehető a sportszemüveg viselése.

Forrás: WEBBeteg