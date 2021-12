Miért nem érzünk illatokat és szagokat, ha bedugul az orrunk?

Mind az ízlelésnek, mind a szaglásnak fontos szerepe van az ember és környezete kapcsolatában. Befolyásolják a táplálkozásunk minőségét, az ételek kiválasztását és élvezetét is, szerepelnek a jó közérzetünk kialakításában, de a kellemetlen ízek és szagok felismerése egyes veszélyek elleni védekezésünk részét is képezik.

Közismert, hogy a szaglás érzésének az elvesztése vagy csökkenése befolyásolja az ízek érzését is. Ennek oka, hogy az ízérzés szerve, a nyelven lévő ízlelőbimbók révén csak az alapízeket ismerjük fel. (A régóta ismert négy alapíz a keserű, édes, sós és savanyú, melyekhez az utóbbi évtizedekben egy japán felfedezés nyomán egy ötödiket, az umami nevű ízt is hozzásorolnak).

Ízérzékelő sejtek a szájpadon és a torokban, garatban is fellelhetőek. A megfelelő érzékeléshez a normális nyáltermelés is szükséges.

A szagok érzékelése az orrüreg felső részében lévő szaglóhám receptorsejtjeiből indul ki, viszont nemcsak az orrlégzéssel, azaz „elölről” bejutott szagokat érezzük, hanem a szájból a garatba kerülő ételekből és italokból, „hátulról” felszálló illatanyagokat is. Az utóbbinak is nagy a jelentősége, úgy tartják, hogy a teljes ízérzékelés akár 80%-ban is ezen a hátsó úton bejutott illatanyagok révén alakul ki. Így érthető, hogy az összetett ízélmények csak a szaglás segítségével érhetőek el teljes értékűen.

A szaglóhám megfelelő működéséhez egyrészt a levegő szabad áramlása, másrészt az orrnyálkahártya felszínén termelődő vékony nyákréteg is szükséges.

Az orrdugulásnak, vagyis az orrlégzés akadályozottságának számos oka lehet

A leggyakoribbak az orrnyálkahártya gyulladásos, vagy allergiás eredetű duzzanata, továbbá orrpolipózis, orrmandula-túltengés, reflux, hormonális zavarok, egyes gyógyszerek mellékhatása stb. Így, ha az illatanyagok feljutása és a sejtekbe való bejutása akadályozott, jelentősen romlik az ízlelés minősége.

Mindezek mellett találtak bizonyítékokat arra is, hogy az ízérzékelés és a szaglás idegpályái a talamusz nevű agyi struktúrában részben kapcsolódhatnak egymással, így a kétféle információ összegződve adja ki az ízérzés teljes élményét.

Napjainkban a COVID-19-világjárvánnyal kapcsolatban került előtérbe a szaglás és az ízérzékelés elvesztése

Amely a fertőzés egyik korai tünete lehet. A SARS-CoV-2-vírus gyorsan meg tud telepedni az orrüreg felső-hátsó részén, ahol a szaglóhám is található. Ezen a területen ugyanis nagy számban vannak jelen olyan receptorok, amelyeket felhasználva a vírus be tud hatolni a sejtekbe. A koronavírus-fertőzés esetén a szaglóhám pusztulása okozza a szaglásvesztést.

Az egyéb vírusok által kiváltott felső légúti hurutok esetén erős orrnyálkahártya-gyulladás és ödéma jön létre, ami fizikai akadályt képez, ezáltal csökken vagy akár átmenetileg meg is szűnik a szaglás.

A helyi okokon kívül különböző idegrendszeri betegségek is okozhatnak szaglászavart

Így pl. Alzheimer- és Parkinson-kórban is megfigyelhető. Az anyagcsere-betegségek közül cukorbetegségben és pajzsmirigy-alulműködésben is észlelhető szagláscsökkenés.

Számos gyógyszerről is leírták, hogy mellékhatásaként szagláscsökkenés jelentkezik, a panasz jelentkezésekor érdemes tehát áttekinteni a szedett gyógyszereket is. Rendszeres drogfogyasztóknál, elsősorban a kokain-használóknál is jelentkezik szaglászavar. A daganatos betegségekben alkalmazott sugárterápia mellékhatásaként is előfordulhat a szaglás és ízérzés csökkenése, mely általában átmeneti állapot.

Az ízérzés zavarait is osztályozhatjuk helyi és központi idegrendszeri eredet alapján. Előbbiekhez a nyáltermelés csökkenésével járó betegségek: nyálmirigykő, nyálmirigygyulladás sorolhatók, de bizonyos gyógyszerek szedésekor, rossz szájhigiénia esetén is előforduló panasz. A központi idegrendszeri okok között az ízlelő idegpályákat érintő károsodások (pl. gyulladások, vírusfertőzések, sérülések) fordulhatnak elő, de bizonyos gyógyszerek mellékhatásai, endokrin betegségek, kábítószer-használat és pszichiátriai kórképek is okozhatják.

Orvos szerzőnk: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter