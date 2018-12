12 éves tanuló a dobogón

Főzz másképpen! címmel meghirdetett receptversenyünkre 101 receptet kaptunk. A kiírás szerint másképpen főzők között akadnak cukrászok, háziasszonyok, jogászok, informatikusok, aerobik edzők, pedagógusok, üzletasszonyok, sőt bloggerek is! A legjobb tízben olyan pályázóval is találkozhatnak, aki bravúros fogyással 40 kilótól szabadult meg, szerepelt a Konyhafőnökben és félmaratont is fut!

A receptek Ráckevéről, Szegedről, Kecskemétről, Debrecenből, Békéscsabáról, Mezőkövesdről, Budapestről és még sok-sok településről érkeztek. 2 gasztroblogger is alkotott nekünk fogásokat, egyikük a Töltött cheddar sajtos édesburgonyával ismertetett meg bennünket, másikuk a magos Kontroll kenyérrel.

Egészséges és gyorsan elkészíthető ételek receptjei érkeztek be hozzánk, amiket emésztési problémákkal küszködők, cukorbetegek, gluténérzékenyek, vagy éppen a testsúlyuk miatt életmódot váltók küldtek be nekünk, de akad gyógyult daganatos beteg is, aki diagnózisa óta odafigyel étkezésére.

A tudatos táplálkozás híveinek tollából sok alacsony glikémiás indexű finomság receptjét olvashattuk, pl. sütés nélküli csokitorta, habkönnyű almás pite, répatorta, melynek legfontosabb összetevői a zöld alma és a répa, lazacfilé avokádóval és bulgurral, de vannak remek pirított magos, tönköly-durum, de alakorlisztből készült kenyerek is!

Az összetevők élettani hatásáról szólva egyesek szinte gasztronómiatörténetet írtak. Kiderült például, hogy egyetlen tányérnyi fodros kelből készült étel fedezi napi C-vitamin szükségletünk 88%-át. Ha azt hiszik, hogy csak középkorúak, vagy az idősebbek versenyeztek, hát tévednek. Több huszonéves is kedvet kapott a főzőcskézéshez, a legfiatalabb versenyző pedig a dobogós 12 éves Kerti Barbara Lilla. Pita helyett készült túrózsömléjébe nyilván édesanyja is besegített, ez azonban mit sem változtat azon, hogy remek receptet küldött be.

A 10 legjobb recept beküldőjének díjátadóját a Magyar Elhízástudományi Társaság XXVI. Kongresszusán tartottuk meg november 30-án.

Nyertes receptek és alkotóik:

1. Lazacfilé avokádóval és bulgurral - Lippai Zsolt informatikus Budapest

2. Töltött cheddar sajtos édesburgonya - Dávid Krisztina blogger Budapest

3. Túrózsömle, pita helyett - Kerti Barbara Lilla 12 éves tanuló Budapest

Kiváló helyezés:

Répatorta másképpen - Hieber Zsófia cukrász Budakeszi

Habkönnyű almáspite - Herperger Anita testnevelő tanár, fejlesztő pedagógus Budapest

Csalóka csoki torta sütés nélkül - Sári Edina Budapest /Nézőpontváltó Egyesület/

Zöldséges túrós puliszka - Ludányi Emőke háziasszony Balassagyarmat

Kontroll kenyér - Balázsné Sándor Zsuzsanna blogger Budapest

Túrógombóc unokák kedvére - Szász Veronika ráckevei nagymama

Alakor stangli - Várlakiné Kiss Katalin üzletasszony Mogyoród

(Kor Kontroll Társaság)