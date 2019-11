Új helyen a fogorvosi ügyelet Debrecenben

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézete és egy fogászat együttműködéseként december 1-től új, korszerű környezetben fogadják a betegeket. A fogászati ügyeleti ellátás ezentúl a Rákóczi utcán lesz.

A Szent Anna utcai fogászati rendelő felszereltsége korszerűtlenné vált és a műemlék jellegű épület felújítása is akadályba ütközött, így a fogászati ügyeleti ellátás sem volt zökkenőmentes. Ezért döntöttek a költözés mellett.

Hirdetés

A parodontológia is helyet kap

A DE KK Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézete és a Fórum Dentál Fogászat együttműködéseként december 1-től új és korszerű környezetben, betegcentrikus fogászati ügyeleti ellátásban részesülnek a debreceniek a Rákóczi utca 7. szám alatt, ezzel párhuzamosan a korábban Szent Anna utca 11. szám alatt működő fogászati ügyeleti ellátás megszűnik.

A fogászat terén nemcsak alapellátást biztosítunk, hanem szakellátást is, például szájsebészetet. December elsejétől ez is itt működik, valamint a parodontológia is ebben a rendelőben kap majd helyet – hangsúlyozta Papp Csaba, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetének igazgatója az eseményről tartott sajtótájékoztatón.

Idén kötött szerződést Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Debreceni Egyetemmel. Így az orvosi alapellátásról már öt hónapja a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézete gondoskodik. Ez idő alatt átszervezték a háziorvosi-, a házi gyermekorvosi- és a területi védőnői alapellátást, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára helyezték át az anyatejgyűjtő állomást és a Pósa utcán kialakították az iskolaegészségügyi új ellátó helyet.

A városi fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon, munkaszünetei napokon 07.30 – 13.30 között érhető el a Debrecen, Rákóczi u. 7. az udvaron található „B” jelű rendelőben. Parkolni az udvaron lehet. A fogorvosi ügyelet telefonszáma: 52/420-371, 30/271-76-00.

(Debreceni Egyetem)