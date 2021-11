Oltási akcióhét novemberben

Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében a kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít a kórházi oltópontokon.

A kórházak országszerte – Budapesten kiemelten - megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is. Az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik.

Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasoljuk akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, az üzemorvosok rendelkezésére bocsájtják az igényelt mennyiségű oltóanyagot.

Oltási akcióhét

Az oltási akcióhét 2021. november 22. hétfő és november 28. vasárnap között zajlik a kórházi oltópontokon. 101 megyei és városi kórházban várják az oltakozni szándékozókat reggel 7 és este 19 óra között. A kórházak megemelt kapacitással készülnek az Oltási akcióhétre, Budapesten kiemelten emelik az oltópontok számát.

Időpontfoglalással és anélkül is lehet érkezni

Az oltási akcióhét során időpontfoglalással és anélkül is lehet érkezni az oltópontokra akár az első, akár az elmaradt második, akár a harmadik oltásra. Időpontot azok tudnak foglalni, akik előzetesen regisztráltak a www.eeszt.gov.hu honlapon. Nekik javasolják is az időpontfoglalást.

Ugyanakkor időpontfoglalás nélkül is lehet érkezni az oltásra azon a héten. Ebben az esetben az oltás érkezési sorrendben történik. Az oltási akcióhéten azok az oltatlanok is mehetnek a kórházi oltópontokra, akik eddig még nem regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, ez esetben őket a helyszínen regisztrálják egy formanyomtatvány kitöltésével.

Öt féle vakcina áll rendelkezésre

A kórházi oltópontokon öt féle vakcina áll rendelkezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm.

A vállalatok üzemorvosai is olthatnak

Mint ismert, a kormány lehetőséget teremtett a munkáltatók számára, hogy a többi dolgozó védelme érdekében munkafeltételként előírhassák az oltás felvételét.

Az érintett, még oltatlan munkavállalók akár az oltási akcióhéten vagy azon kívül is felvehetik az első oltást. Emellett a nagyobb létszámú munkáltatók a megyei oltási munkacsoportokon keresztül oltóanyagot is kérhetnek a munkahelyi oltások megszervezéséhez. Az üzemorvosoknak tehát rendelkezésükre bocsájtják az igényelt mennyiségű oltóanyagot.

Ajánlott a harmadik oltás felvétele a korábban oltottaknak

Az oltási akcióhéten azok is érkezhetnek időpontfoglalás nélkül a kórházi oltópontokra, akik a harmadik oltásukat szeretnék felvenni. Mindenkinek ajánlott a harmadik oltás felvétele, aki elmúlt 18 éves és már több mint 4 hónap eltelt a legutóbbi oltása óta.

(koronavirus.gov.hu)