Influenza – erősebb lehet az idei szezon

Legkésőbb október 15-ig valamennyi háziorvoshoz megérkezik a térítésmentesen kérhető influenza-elleni, hazai gyártású 3Fluart oltás. De ezen felül receptre kapható készítményt is igénybe lehet venni az influenza elleni védekezésben.

Az idei influenza szezonra a korábbi évekhez hasonlóan a 3 évesnél idősebbek számára térítésmentesen 1 300 000 adag 3Fluart és a 3 éven aluliak számára 4000 adag Vaxigrip Tetra oltóanyag áll majd rendelkezésre. Ezen felül ismét elérhető lesz október végétől a patikákban recept ellenében kapható Vaxigrip Tetra, melyből a tavalyi évhez képest 60 százalékkal több, azaz mintegy 200 000 adag áll majd rendelkezésre - tudtuk meg Dr. Labancz Lászlótól, a Sanofi Pasteur country managerétől.

Egyszerre is beadható több oltás

Több Európai Uniós országban is úgy döntöttek, hogy egyszerre adják be az influenza elleni oltást a COVID-19 elleni oltással. Az már bebizonyosodott, hogy az együtt adás biztonságos ebben a konkrét esetben is.

Az általános vakcinológiai alaptörvények szerint pedig bármilyen inaktivált (nem élő vírust tartalmazó) oltást be lehet adni egyszerre bármilyen más oltással. De ha nem egyszerre van beadva a két oltás, akkor sincs kötelező idő, amit be kellene tartani. Ezt inkább gyakorlati tényezők határozzák meg, mivel a betegeket egyszerűbb egyszerre beoltani két oltással, mint hazaküldeni és visszahívni a második oltásra.

Kiknek adható be?

Eddig a 2 adag COVID-oltással beoltottak száma hazánkban 5,8 millió, a harmadik oltást eddig kb. 800 ezer fő kérte, tehát van még 5 millió beoltott, akiknek egy része igényelheti a harmadik COVID oltást is.

A nemzetközi szakvélemény számol bizonyos influenza járvánnyal az egy év kihagyás után. Tehát az elkövetkező időszakban előfordulhat, hogy valaki egyszerre kéri a két oltást vagy pedig szoros egymásutánban, illetve szó lehet még pneumococcus elleni oltásról is, azaz akár három oltás is esedékes lehet. A harmadik COVID-oltás, az influenza elleni védőoltás és a pneumococcus oltás bármilyen krónikus betegnek, illetve időseknek is adható (a két csoport együtt eléri akár a három milliós létszámot is).

(WEBBeteg - Népszava)