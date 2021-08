Koronavírus - több száz fertőzött a hétvégén, de nincs elhunyt

A hétvégi összesített adatokat közöljük. A beoltottak száma 5 740 136 fő, közülük 5 506 788 fő már a második oltását is megkapta. Az elmúlt három napban 521 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 812 227 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 30 057 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 777 234 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 4936 főre csökkent. 98 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 1270 fő tartózkodik.

A mai napon megkezdődik az iskolai oltási akció, amelyre előzetesen 48 ezer diákot regisztráltak a szüleik. Emellett továbbra is lehet az interneten is regisztrálni a még beoltatlan 12 év feletti gyermeket és számukra is nyitva van az időpontfoglaló. Európában elsőként Magyarország tette lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon lehet időpontot foglalni. 290 ezren már a harmadik oltást is felvették.

Az iskolai oltásokat augusztus 30. és 31., valamint szeptember 2. és 3. napokon tartják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni.

További országos és megyei szintű diagramok a koronavírus-járványról

Világszinten tegnap 452 679 új esetet jelentettek, a legtöbb új fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van (37 262 fő, összesen 39 665 515). Európában Oroszországból (19 286), Nagy-Britanniából (33 196) és Franciaországból (13 630) számoltak be a hatóságok a legtöbb új COVID-19-fertőzöttről.

(Forrás: koronavirus.gov.hu, worldometers.info)