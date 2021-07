Péntektől fogadja Magyarország a szomszédos országok határmentén élőket oltásra

Magyarország péntektől megnyitja az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is. A kormány egy hete jelentette be, hogy tovább növeli hazánk járvány elleni védettségét, és a magyar lakosság, valamint a külhoni magyarok védelme érdekében kiterjeszti a védettek körét a magyar határok mentén élőkre is függetlenül attól, hogy magyar vagy nem magyar állampolgárok.

A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon, oltóbuszokon és határ közeli kórházi oltópontokon vehetik fel az oltást, ahová a határtól e célra kijelölt buszok szállítják az oltandókat. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást.

A Magyarországon oltakozni szándékozók mindenképpen hozzák magukkal az útlevelet, személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot. Kérjük, hogy az indulás előtt az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassák el!

Kik jogosultak oltást felvenni Magyarországon?

Az oltásra a határmentén élő 18 év feletti magyar és nem állampolgárok is jogosultak a következő közigazgatási területekről:

Ukrajna: Kárpátalja megye lakosai

Románia: Temes, Arad, Bihar és Szatmár megye lakosai

Szerbia: a nyugat-bácskai, az észak bácskai, és az észak-bánsági körzet lakosai

Horvátország: Muraköz, Kapronca-Körös megye, Verőce-Drávamente megye és Észak-Baranya megye lakosai

Szlovénia: Mura menti régió lakosai

Ausztria: Őrvidék (Burgerland) lakosai

Szlovákia: pozsonyi, nagyszombati, nyitrai, besztercebányai, kassai kerületek lakosai.

Hogyan kell igazolni a lakhelyet? Milyen iratokat kell hozni a magyarországi oltásra?

Kérjük, hogy a Magyarországon oltakozni szándékozók, mindenképpen hozzák magukkal személyi irataikat, útlevelüket és a lakcímüket igazoló közokiratot, mert ezek bemutatása nélkül nem vehetik fel az oltást. A jogosult a Magyarországra történő belépése során a szomszédos országban kiállított, nevére szóló közokirattal köteles igazolni, hogy a fenti közigazgatási egységei területén található településen lakóhellyel rendelkezik.

Hol kell regisztrálni az oltásra? Milyen adatok és iratok szükségesek az oltás felvételéhez?

Regisztrációjuk az oltóponton fog történni. A jogosult az oltóponton a védőoltás felvételekor az alábbi adatokat köteles megadni:

Név

Születési idő

Személyazonosító igazolvány okmányazonosítója

Útlevél okmányazonosítója

Lakcím igazolás - Az oltóponton köteles a szomszédos országban kiállított, nevére szóló közokirattal igazolni, hogy a fenti közigazgatási egysége területén található településen lakóhellyel rendelkezik

Elérhetőségek: e-mail és telefonszám

Hozzájáruló nyilatkozat az oltáshoz. Letölthető a koronavirus.gov.hu honlapról: Hozzájáruló nyilatkozat / Statement of consent (magyar-angol nyelven), Hozzájáruló nyilatkozat / Statement of consent / Zayava pro zgodu (Заява про згоду) – magyar-angol-ukrán nyelven.

Aki határmentén élő külhoni magyar állampolgár és/vagy magyar igazolvánnyal rendelkezik

Felhívjuk a figyelmet, hogy a TAJ-nélküli külhoni magyar állampolgárok és magyar igazolvánnyal rendelkezők továbbra is folyamatosan tudnak regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, és az érvényes regisztrációjuk után automatikusan tudnak oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu portálon.

Milyen vakcinával történik az oltás?

A jogosultak a vakcinák között nem válogathatnak, csak a felajánlott vakcinákra jogosultak.

A kárpátaljaiak oltása Janssen vakcinával történik (ebből elég egy oltás)

A többi szomszédos érkezők számára a kijelölt kórházak oltópontjain rendelkezésre álló vakcinát tudnak felvenni. Ha két dózis védőoltás beadása szükséges, az első dózis védőoltás beadásakor az oltóponton a jogosultat tájékoztatni kell a második dózis védőoltás beadásának helyéről és időpontjáról.

Kárpátaljaiak oltása - oltópontok, egyéb információk

Mivel Ukrajna nem része a schengeni övezetnek, a határátlépéssel kapcsolatos szabályok itt szigorúbbak.

A kárpátaljaiak a belügyminiszter által kijelölt határátkelő helyeken tudnak oltás céljából belépni Magyarországra:

Záhony vasúti határátkelőhely

Barabás közúti határátkelőhely

Lónya közúti határátkelőhely

A kárpátaljaiakat a határátlépéskor kijelölt oltópontba irányítják. Ezek lehetnek

A fenti határátkelőhelyeken (Záhony, Barabás, Lónya) kialakított oltópontok és odahelyezett oltóbuszok

Amennyiben a határátkelőhelyeken működő oltópontok telítődnek, akkor a következő oltópontokon is várják az oltandókat: Záhony általános iskola és technikum, Barabás művelődési ház, Lónya általános iskola és művelődési ház. Ezekre az otlópontokra buszokkal szállítják az oltandókat a határról. A busz igénybevétele kötelező.

Szükség esetén további, közeli kórházi oltópontok is felkészültek az oltandók fogadására.

Amennyiben a kijelölt oltópontok telítődnek és elérik napi kapacitásukat, más időpontban kell visszatérni oltásra.

A határátlépés, az oltópontra eljutás és visszajutás a határra akár órákig is eltarthat. Ezért kérjük, hogy az oltásra érkezőket, hogy hozzanak bőségesen ivóvizet és ennivalót magukkal!

A jogosult a Magyarország területére történő belépése napján köteles a kijelölt oltóponton a védőoltás beadatása céljából megjelenni, és a védőoltás beadását követően, vagy ha a védőoltás beadására bármely okból nem kerül sor, nyomban, de legkésőbb ő 24 órán belül Magyarország területét elhagyni.

Melyik kórházi oltópontokon történik a többi szomszédos országból érkezők oltása?

A Romániából, Szerbiából, Horvátországból, Szlovéniából, Ausztriából, Szlovákiából érkezők számára a belügyminiszter által kijelölt kórházi oltópontokon vehetik fel az oltást.

Jár magyar védettségi igazolvány a szomszédos országok határmenti területeiről érkezőknek?

Az oltásra jogosultak automatikusan nem kapnak magyar védettségi igazolványt, csak akkor, ha a jogosult ezt külön kérelmezi az oltóponton. A jogosult erre vonatkozó kérelme esetén a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.

(koronavirus.gov.hu)