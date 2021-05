Szombat reggeltől újra lehet foglalni időpontot Sinopharm- és AstraZeneca-oltásra

Az online időpontfoglaló honlapot ért terheléses támadás miatt előállt informatikai problémák elhárítása megtörtént. A tervek szerint szombat reggeltől újra lehet interneten időpontot foglalni jelenleg Sinopharm- és AstraZeneca-oltásokra. Az egynapos pénteki oltásra meghirdetett Pfizer-vakcina elfogyott.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kórházi oltópontokon minden vakcinából annyit tudunk felkínálni, amennyi épp rendelkezésre áll. A Magyarországon használt vakcinák mindegyike hatásos és véd a megbetegedés ellen.

Az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják használni, közülük is csak azok, akiknek a regisztrációja már érvényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték. Itt ellenőrizheti, hogy az Ön regisztrációja milyen státuszban van: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

Az időpontfoglaló kezelése nagyon könnyű, a TAJ-szám és születési dátum megadásával tudnak belépni a regisztráltak. Majd kiválaszthatják, hogy melyik napon, hány órakor és melyik településen és ott melyik kórházi oltóponton szeretnék megkapni az oltást. Fontos tudni, hogy mindenki csak egy foglalást tud végezni és a véglegesített foglalása már nem módosítható. A foglalásnál érdemes arra is gondolni, hogy az egy hónap múlva esedékes második oltást is ugyanazon a kórházi oltóponton fogja megkapni, ahol az elsőt. A regisztrált az időpontfoglalásról visszaigazoló e-mailt, sőt az oltás előtti nap emlékeztető e-mailt is kap. A foglalás visszaigazolása ki is nyomtatható.

Kérjük, hogy aki szeretne oltást kapni, az mielőbb foglalja le az időpontot!

Kérjük, hogy a lefoglalt időpontban pontosan jelenjen meg! Az oltásra vigye a személyi igazolványát, a TAJ-kártyát, a kitöltött és kinyomtatott hozzájáruló nyilatkozatot, és lehetőleg a kinyomtatott foglalásvisszaigazolást.

Kérjük a regisztráltakat, ha már foglaltak online időpontot és a háziorvosuk is hívja őket oltásra, akkor jelezzék a háziorvosnak, hogy már van időpontjuk kórházi oltópontos oltásra. Így a háziorvos másnak tudja felajánlani a vakcinát.

(koronavirus.gov.hu)