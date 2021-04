Az enyhe koronavírus-fertőzés is okozhat hosszan tartó problémákat

Még az enyhe tünetekkel járó Covid-19 is okozhat hosszan tartó problémákat egy svéd tanulmány szerint.

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-19) okozta fertőzés után nyolc hónappal tízből egy embernek volt olyan tartós problémája, amely elég súlyos volt ahhoz, hogy károsan befolyásolja társas kapcsolataiban, a munkában vagy otthon – közölte a Svéd Televízió (STV). A leggyakoribb tünetek az ízlelés és szaglás elvesztése, a hányinger és a légzési nehézségek.

Hirdetés

Négyből egy tünet több mint két hónapon át megmarad az eredmények szerint

„Fontos, hogy az emberek tudják, hogy még az enyhe fertőzés is negatívan befolyásolhatja az életüket egy időre” – mondta Charlotte Thalin kutató szakorvos.

Ugyanakkor a svéd kórházak több mint 2000 alkalmazottjának bevonásával készült tanulmány nem talált az említetteken kívül olyan hosszú távú problémákat, amelyek szintén gyakoriak lennének.

Szó esik szívdobogásérzetről, memóriazavarokról és hosszan tartó lázról enyhe Covid-19 esetén, de mi ilyet nem találtunk kutatásunk során – mondta Thalin, hozzátéve, hogy az eltérés azzal is magyarázható, hogy a vizsgálatban részt vevők átlagéletkora viszonylag alacsony volt.

A Danderydi Egyetemi Kórház és a Karolinska Intézet által végzett kutatásban részt vett a KTH Royal Institute of Technology, a SciLifeLab, az Uppsalai Egyetem és a Svéd Közegészségügyi Szolgálat. A tanulmányt a Journal of the American Medical Association című tudományos lapban mutatták be.

(MTI)