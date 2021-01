Müller Cecília: egyelőre nincs közösségi terjedése a mutáns vírusnak Magyarországon

Az operatív törzs tájékoztatóján elhangzott, hogy egyelőre a mutáns vírus közösségi terjedése nagy számban nem fellelhető Magyarországon, legalábbis ezt mutatják a napi új megbetegedéses számok - tájékoztatott a portfolio.hu.

Müller Cecília kedvező járványügyi adatokként ismerteti az elmúlt 24 óra adatait. Egyelőre a mutáns vírus közösségi terjedése nagy számban nem fellelhető Magyarországon - mondta.

Nyílik az olló az aktív fertőzöttek és a gyógyultak között: egyre többen gyógyulnak fel a betegségből, az aktív betegek száma pedig folyamatosan csökken. Sajnos az elhunytak száma nem kedvező - mondta.

Folytatódik az oltási program

Folytatódik a védőoltási program, eddig mintegy 130 ezer embernek elég vakcinát kapott az ország, ami eloltásra is került. Ma érkezett meg az új Pfizer-szállítmány, de reménykednek abban, hogy egyre több vakcinát engedélyeznek a hatóságok, hogy minél több embert be lehessen oltani - mondta Müller.

Arra kéri az egészségügyi dolgozókat, hogy jelentkezzenek az oltásra, bár már nem sokan vannak azok, akik még nem szánták rá magukat.

Egy hét múlva jön a következő vakcinaszállítmány

Egy hét múlva érkezik egy újabb vakcinaszállítmány, addig a ma kapott közel 36 ezer fő beoltására elég vakcinával kell beérni - mondta a tisztifőorvos.

A Pfizerrel beoltottak 21 nap múlva, a Modernáéval pedig 28 nap múlva kapják meg a második dózist.

Vizsgálják az orosz és kínai vakcinákat

Keresik és vizsgálják az orosz és kínai vakcinákat is. Remélik, hogy a közlejövőben el tud indulni a tömeges oltás itthon - mondta Müller.

1,755 millió fő jelentkezett már az oltásra, ebből 1,1 milliónyian az interneten, a többiek levélben jelentkeztek - ismertette a számokat Müller Cecília.

Müller Cecília elmondta, hogy hamarosan elkezdik oltani a 89 évnél idősebbeket, akik otthonukban tartózkodnak, tehát nem intézmények lakói. Elmondta, hogy az idősotthonokban eddig csak a lakók és ott dolgozók 10%-át tudták beoltani, de szeretnék ugyanezt az esélyt a nagyon idős emberek számára is megadni.

A családtagokat arra kéri, hogy segítsék a nagyszülőket, dédszülőket, hogy jelentkezni tudjanak az oltása, amit ők vélhetően az otthonukban fognak megkapni, hiszen már nehezebben mozognak. A 89 évnél idősebbek közül már tízezren jelezték, hogy élnének az oltás lehetőségével.

Ha valaki beteg, megkaphatja-e a védőoltást?

Müller Cecília erre a kérdésre azt mondta, hogy ha valakinél éppen zajlik egy betegség, akkor nem kaphat védőoltást, meg kell várni a gyógyulást.

Minden vakcinát felhasználnak

Egy újságírói kérdés kapcsán Müller elmondta, hogy nem vész kárba egyetlen dózis sem, mindet felhasználják, hiszen a vakcina manapság aranyat ér.

Azért megy mindenki időpontra, hogy kiszámítható legyen az aznap felhasználandó vakcinamennyiség.

Összesen 19,7 millió oltóanyagot kötött le Magyarország eddig

Nagyon sok vakcinát lekötött már Magyarország különféle gyártóktól, összesen 19,7 millió oltóanyagot az EU-n belül. Ezek a Pfizer, a Moderna, az Astrazeneca, a Jansen és a Curevac vakcinái - mondta el Müller.

Kiért arra is, hogy a jelenlegi szállítmányok nem elégítik ki azt a szükségletet, amit szeretnénk. Kénytelenek vagyunk máshonnan is beszerezni vakcinát, ezért is vizsgáljuk az orosz és kínai vakcinák beszerzési lehetőségét.

