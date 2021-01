Operatív törzs: mondhatni túl jól is halad az oltás Magyarországon

Ma is megtartotta tájékoztatóját az operatív törzs a friss magyar járványszámokról. Galgóczi Ágnes elmondta, hogy nagyon jól halad az oltás Magyarországon, jövő kedden érkezik az újabb vakcina-szállítmány. Az orosz vakcina hatékonyságát még mindig vizsgálják a magyar hatóságok, és kiderült az is, hogy ezen a hétvégén megkezdik a 100 főnél nagyobb idősotthonokban is az oltást - tájékoztatott a portfolio.hu.

Jól haladnak az oltások

Galgóczi Ágnes a vakcináció ütemének haladásával kezdte a tájékoztatást. Jelenleg két oltóanyaggal, a Pfizerrel és a Modernával oltanak, utóbbi első szállítmány ezen a héten érkezett.

Az oltások nagyon jól haladnak, mondhatni túl jól is haladnak - mondta, eddig összesen 130 ezer ember oltására elegendő vakcina érkezett hazánkba, ebből közel 106 ezer fő már megkapta a védőoltást, köztük 7 ezren az idősotthonokban.

A következő vakcinák kedden érkeznek, addig a még rendelkezésre álló oltóanyagot vélhetően fel is fogják használni. Hétvégén új mobiloltó-csapatok érkeznek az idősotthonokba.

Az uniós beszerzésen kívül a kormány más irányból is igyekszik vakcinát beszerezni, hogy gyorsítsák az oltások ütemét.

Hirdetés

Szputnyik-V: hol tart a magyar engedélyeztetés?

December végén 3 ezer fő oltására alkalmas Szputnyik-V oltóanyag érkezett Magyarországra - mondta Galgóczi egy újságírói megkeresésre. Ezt a hatóságok vizsgálják, lényegében egy tudományos együttműködésről van szó, amely lehetőséget biztosít Magyarország számára, hogy további oltóanyagok felhasználására kerüljön sor.

Idősotthonok: milyen ütemben folytatódhatnak az oltások?

Az elmúlt hétvégén a 150 főnél nagyobb idősotthonokban oltották be a gondozókat és a gondozottakat, ezen a hétvégén a Moderna vakcina szállítmányából folytatódik tovább az oltás. Ez a 100 főnél nagyobb létszámú idősotthonokat érinti, itt 3400 fő jelezte előzetesen az oltásra vonatkozó igényét.

(portfolio.hu)