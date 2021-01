Müller Cecília: csökken a koronavírusos megbetegedések száma Magyarországon

Müller Cecília, országos tisztifőorvos közölte, hogy a bevezetett intézkedések elérték a céljukat, több napja, hosszabb ideje valóban csökken a megbetegedések száma. Szerinte új szakaszba lépett a védekezés a védőoltások megérkezésével, holnap újabb adag oltóanyag érkezik az országba, ami 39 ezer fő beoltására lesz elegendő - adta hírül a portfolio.hu.

Célcsoportos tesztelés

György István, a Miniszterelnökség államtitkára a törzs tájékoztatóján közölte: az operatív törzs a szünet utolsó hétvégéjén célcsoportos tesztelést hajtott végre, biztosította a tesztelés lehetőségét az oktatás-nevelésben dolgozók részére. 99 helyszínen végezték a mintavételeket a hétvégén. A tesztelésre összesen 20 744 óvodai és iskolai dolgozó jelent meg a helyszíneken országszerte. A tesztek eredményét folyamatosan töltik fel a statisztikai adatok közé.

Egy hónapja 2%-os volt a fertőzöttség az óvodai-iskolai dolgozók körében, most mindössze 209 fő eredménye lett pozitív, 1,01%-os volt a pozitivitási arány. Ez jóval alacsonyabb, mint egy hónapja volt.

Csökkenő megbetegedések

Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, hogy a bevezetett intézkedések elérték a céljukat, több napja, hosszabb ideje valóban csökken a megbetegedések száma. A mai fertőzöttek száma 856 fő, jelentősen kevesebb, mint az elmúlt hetekben.

Új szakaszban

Új szakaszba lépett a védekezés a védőoltások megérkezésével - mondta Müller. Ezzel nemcsak magunkat tudjuk megvédeni a betegségtől, a súlyos kimeneteltől és az esetleges halálozástól, hanem a környezetünket is. A mai naptól 25 oltóponton zajlik az oltás, eddig közel 12 ezer egészségügyi dolgozó megkapta az első védőoltását. Müller közölte, hogy egyelőre az egészségügyi dolgozókat oltják be. Arra biztatta az egészségügyi dolgozókat az alapellátástól a mentősökön keresztül a fogorvosokig, hogy jelentkezzenek a védőoltás beadására. Mostantól ugyanis őket is oltják.

Újabb adag vakcina jön

Holnap újabb adag oltóanyag érkezik az országba, ami 39 ezer fő beoltására lesz elegendő. A vakcina érkezésének megfelelően hajtják végre az oltási tervet Müller szavai szerint. Reményét fejezte ki, hogy a lakosság szélesebb körében is fogják tudni hamarosan biztosítani az oltást. A vakcina fog kivezetni minket a járványos időszakból - tette hozzá.

Vakcina tartalékolás

Magyarország az alkalmazási előiratnak megfelelő eljárásrendet követ. Szállítási bizonytalanságok vannak a világban a vakcina kapcsán. Amíg nem stabilizálódik az ellátás, tartalékoljuk a második adagot a már beoltottak számára - közölte Müller újságírói kérdésre. Magyarországon a második adagot is ugyanabból az oltóanyagból kapja meg egy ember, mint az első oltás volt, nincs "kombinálás".

Vakcina gyermekeknek

A Pfizer-BioNTech vakcináját 16 éves kortól lehet adni. Nem készült gyermekkorú populációra elegendő vizsgálat egyelőre. A gyermekek kevésbé veszélyeztetettek, nyilvánvalóan az oltóanyaggyárak is a magas kockázatú korcsoportokra koncentráltak. Zajlanak a kutatások, hogy a gyermekek részére is legyenek elérhetőek vakcinák - mondta Müller.

Orosz vakcina

Jelenleg 6000 darab Szputnyik V vakcina került eltárolásra Magyarországon, ezeket a kutatók vizsgálják. Egy tudományos együttműködés van Magyarország és Oroszország között. Ha igazolódnak a tudományos eredmények, akkor az azt a lehetőséget is magában foglalja, hogy újabb vakcinával lehessen oltani Magyarországon - mondta Müller egy kérdésre válaszolva.

