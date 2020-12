Januárban is folytatódik a köznevelésben dolgozók tesztelése annak érdekében, hogy az óvodákban és iskolákban mindenki egészségesen kezdje meg a munkát január 4-én - mondta a köznevelésért felelős államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán hozzátette: január 2-án és 3-án reggel hét és este hét óra között a mentőszolgálat és a kormányhivatalok statikus mintavételi pontjain, 99 helyszínen biztosítanak lehetőséget az önkéntes tesztelésre.

A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében időpontot lehet foglalni az oktatási hivatal honlapján, az előregisztráció határidejét december 31-én 20 óráig meghosszabbították. Kedd reggelig 7400-an regisztráltak - mondta az államtitkár. Az előregisztrációval kapcsolatos tudnivalókat az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatas.hu oldalon a Covid19 menüpont tartalmazza.

Az államtitkár elmondta: a tesztelési lehetőséget a szakképzési intézményekre is kiterjesztették. Ezek az intézmények január 11-éig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek, de a szakmai gyakorlatok, konzultációk miatt lehetnek olyan oktatók, akiknek indokolt élni a lehetőséggel - fűzte hozzá.

Hangsúlyozta: a tesztelést azoknak javasolják, akik tüneteket észlelnek magukon, illetve a téli szünetben történt kontaktusok miatt szeretnének megbizonyosodni arról, hogy nem fertőzöttek. Ez segíthet abban, hogy lehetőleg mindenki egészségesen vehesse fel a munkát január 4-én, és az iskolák, óvodák nyitva tarthassanak.

Azt kérte, hogy azok, akinek az eredménye pozitív lesz, haladéktalanul jelezzék az intézményvezetőnek, aki dönt arról, hogy szükséges-e tanügyi intézkedés elrendelése. "A Klebelsberg Központban, az Oktatási Hivatalban és az Emberi Erőforrások Minisztériumában a hétvégén is dolgoznak azért, hogy a szükséges intézkedéseket meghozhassuk" - mondta.

Maruzsa Zoltán beszámolt arról is, hogy készülnek az általános iskolák január 4-ei nyitására. Mindenhol megtörtént az iskolaépületek takarítása, egyes óvodákban, ahol a múlt héten is nyitva tartottak, és ahol megbetegedések voltak, a takarításba a Magyar Honvédség is bekapcsolódott. Közlése szerint minden köznevelési és szakképző intézmény számára biztosított a fertőtlenítő szerek kiutalása, havonta mintegy 300 ezer liternyi áll rendelkezésre.

