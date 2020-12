Müller Cecília: A súlyos esetek száma nem csökken Magyarországon

A mai napon kedvezőbb járványadatok érkeztek, de ezzel együtt kevesebb volt a tesztszám is. A halálozási adatok viszont sajnálatos módon nem csökkennek - derül ki az operatív törzs keddi sajtótájékoztatójából.

Óriási lépést tettünk előre a járvány kezelésében

Az elmúlt napon az európai gyógyszerügynökség kiadta az engedélyt az első vakcinára. Két ünnep között érkezik a vakcina - mondta Müller Cecília.

A járványfolyamat meggátolásában akkor érünk majd el jelentős eredményeket, ha nagy számban élnek a védőoltás felvételének lehetőségével az emberek. Az immunrendszer már a hetedik napon alkalmas arra, hogy kivédje a vadvírus támadását. Ahhoz azonban, hogy társadalmi szinten is eredményesek legyünk, ahhoz jelentős számú embert be kell oltanunk.

Az első vonalban azok kapják meg, akik fokozottan veszélyeztetettek: az egészségügyi dolgozó. 5000 dolgozó beoltására lesz lehetőség első körben, az első oltást követően 3 hét múlva ugyanezen személyeket oltani kell. A védőoltás beadása nem különbözik az egyéb oltás beadásától, felkar izomzatba adják. Az alkalmazási előirat a vakcinával együtt érkezik, és a legpontosabb információk ezzel kerülnek közzétételre, de teljes körű tájékoztatást már korábban kapnak a lakosok. Több héten át fog tartani az egészségügyi dolgozók oltakozása, az egészségügyben dolgozók számára biztosítják (bármilyen feladatköre is van a dolgozóknak).

Már 27-én elkezdődik a védőoltások beadása, amint megérkezik a vakcina, elkezdődik. Müller köszöni, hogy sokan regisztráltak a vakcinainfo oldalra. Elmondása szerint már 300 ezren felismerték, hogy milyen nagy lehetőséget jelent a beoltottság. Köszöni a levélben visszaérkező jelentkezési lapot, mert ez segíti a hatóságot a tervezésben.

Hirdetés

Az olthatóság elbírálása a kezelőorvos feladata

Az oltóorvosnak mérlegelnie kell az egyéni kockázatot: melyik azok az ellenjavallatok, amelyek az oltakozás ellen szólnak. Jelenleg alig van ilyen említve - aki az oltóanyag valamilyen alkotórészére allergiás, akkor nem adhatja be.

Az egyéni védelem csak a második oltás utáni hetedik napon alakul ki

Az csak az egyén saját védelmét jelenti - mondta Müller Cecília. A beoltott ember környezetében élőket védeni kell, így a higiénés szabályokat be kell tartani. A környező országokban azonban felgyorsult a járvány terjedése, az óvatosság tehát nagyon is indokolt, a betegség terjedésében továbbra is szerepet játszanak a terjesztő tényezők, amelyeket eddig már említettek. Így az ünnepeket is kellő mértékletességgel kell eltöltenünk. Így egy-egy család sajátos helyzetére vonatkozóan kell döntést hozni: csak egészségesen, tünetmentesen látogassunk bárkit az ünnepek során - kéri az országos tisztifőorvos. Kéri, hogy még ezt az utolsó áldozatot hozzák meg. Az elhunytak napi adatai továbbra is magasak, ismét vannak fiatal elhunytak, középkorúak.

Magas a kórházban kezeltek száma

Még mindig nem tudtunk 7000 fő alá menni - mondta Müller. Akiknél súlyosan zajlik a betegség, azok száma nem csökken jelentősen, csak az új fertőzötteknél látunk javulást. Ennek okát azonban nem fejtette ki.

(portfolio.hu)