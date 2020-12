A tisztifőorvos biztonságra int az ünnepi bevásárlások alkalmával

A higiénés szabályok folyamatos betartására és az év végi ünnepek előtti biztonságos bevásárlás fontosságára hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos vasárnap az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.

Müller Cecília hangsúlyozta, tudja, hogy az emberek elfáradtak a korlátozó intézkedések betartásában, de a karácsonyi időszakra jellemző, növekvő találkozásszám miatt mindenkinek még felelősségteljesebben kell viselkednie, ebből a szempontból pedig sajnálatosnak tartja, hogy a nagy bevásárlóközpontok zsúfolásig tele vannak.

A tisztifőorvos azt kérte a családoktól, hogy - amennyiben lehetséges - ne együtt menjenek vásárolni, csupán egy-egy családtag. A boltokban vásárlók próbáljanak meg minél kevesebb felületet megérinteni, a céltalan nézelődést pedig mellőzzék - mondta Müller Cecília, aki a bevásárlást követően azonnali kézmosást, a mosható maszkok 60 Celsius fok feletti mosását és a nagyobb csomagok látható szennyeződésektől történő megtisztítását javasolta.

Hangsúlyozta, az elmúlt 24 órában is növekedett az igazolt fertőzöttek száma, 2967 újabb esetet azonosítottak, a kórházakban 7022 beteget ápolnak, akik közül 520-an vannak lélegeztetőgépen.

Müller Cecília szerint a környező országokban látható extenzív emelkedés ellenére a járvány "platózik" Magyarországon, és remélhetőleg a jövőben csökken az új fertőzöttek száma.

Ennek érdekében azonban továbbra is be kell tartani a higiénés szabályokat - húzta alá, megjegyezve, ez azért is fontos, mert nem tudni, kire milyen hatással "zuhan" a fertőzés: egyesek enyhe tünetekkel vagy akár tünetmentesen esnek át a betegségen, míg másoknál súlyos szövődmények alakulhatnak ki.

A tisztifőorvos megjegyezte, a szombaton elhunytak között is vannak fiatalok, ami újra azt bizonyítja, hogy a betegség lefolyását nagyban befolyásolják a krónikus betegségek és az immunállapot.

Kiemelte, mindenkinek figyelemmel kell kísérnie az egészségi állapotát az ünnepek alatt is, a karácsonyra vonatkozó speciális rendelkezésekről pedig Orbán Viktor miniszterelnök ad majd tájékoztatást hétfőn.

Müller Cecília megerősítette, reményeik szerint az ünnepek alatt megkezdődhet a Dél-pesti Centrumkórház egészségügyi dolgozóinak beoltása az első vakcinákkal, amelyekből személyenként kettőt kell beadni három hét különbséggel.

Hangsúlyozta, bárki szabadon dönthet az oltás beadatásáról, de mindenkit arra kér, éljen a lehetőséggel.

A tisztifőorvos fontos előrelépésnek nevezte, hogy Magyarország már két, a koronavírus-fertőzés kezelésében használt hatóanyagú gyógyszert is képes előállítani, így nincs kiszolgáltatva a világpiacnak.

(MTI)