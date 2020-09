Koronavírus - 951 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 krónikus beteg

Dr. Merkely Béla - újabb jelentős érv a maszk használata mellett

Az általános maszkhasználat úgy tűnik, nemcsak az új fertőzések arányát csökkenti, de növeli azok számát is, akik ha meg is fertőződnek, de tünetmentesek maradnak. Feltételezések szerint ez utóbbi annak köszönhető, hogy a maszk csökkenti a bejutó vírusrészecskék számát – derül ki a New England Journal of Medicine friss cikkéből, amelyről dr. Merkely Béla rektor készített összefoglalót.