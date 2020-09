Koronavírus - az új fertőzöttek negyede a huszonéves korosztályból kerül ki

A koronavírus-járvány második hullámának második sajtótájékoztatóját tartotta ma az operatív törzs. Elhangzott: 186 iskolában került már sor digitális oktatás bevezetésére, ebből 177-ben nem a teljes intézményben. Az új fertőzöttek negyede a huszonéves korosztályból került ki eddig a második hullámban - írja a portfolio.hu.

Mikor kell pontosan tesztelni?

A háziorvosok számára iránymutatásokat adtak ki, de minden orvosnak saját döntési szabadsága, hogy ha gyanúsnak véli az esetet, elkészítetteti-e a laboratóriumi vizsgálatot - mondta Müller Cecília újságírói kérésre válaszolva. A betegek állapotának megítélése is az orvos döntése.

A PCR-tesztek elenyésző hányadáért kell fizetni

A külföldről érkező, a karanténból 10 (korábban 14) nap után kikerülni kívánó személyeknek, illetve a járványügyi szempontból nem indokolt, kérésre elvégzett tesztekért kell csak fizetni, a mától érvényes 19 500 forintos hatósági ár a mintavétel és az analízis költségét tartalmazza csak.

Nem mindenki a legközelebbi kórházba kerül

A betegek és az egészégügyi személyzet érdekeit is szolgálja, hogy koncentrált kezelés zajlik a kórházakban, vagyis nem mindenkit a területileg illetékes kórház lát el.

Vírustagadók és oltásellenesek

Ők megalapozott szakmai háttérrel jellemzően nem rendelkeznek, az emberek elbizonytalanításával nagy károkat okoznak - mondta Müller Cecília tiszti főorvos. Kiss Róbert alezredes elmondta: a valótlan tények terjesztése, ez esetben a rémhírterjesztés törvényi tényállás. Eddig 467 büntetőeljárás volt a járvánnyal összefüggésben, rémhírterjesztés miatt 140 ilyen indult.

Várható-e a bevásárlási idősávok és kijárási korlátozások bevezetése?

Müller Cecília sajtókérdésekre válaszolva elmondta: tervszerűen zajlik a védekezés a második hullámban is, néhány szabályt kell csak rendkívül fegyelmezetten és szigorúan betartani annak érdekében, hogy ne legyen szükség még szigorúbb intézkedésekről. Utóbbiakról mindig az aktuális járványhelyzet alapján fognak dönteni.

6 éves kortól kötelező a maszk

Kiss Róbert alezredes elmondta: a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi, munkavédelmi, vagy textil, illetve más anyagból készült, orrot és szájat elfedő maszkot viselni. A tömegközelkedés használata alól és a látogatásból kötelezően kizárandó az, aki ezt nem tartja be, ellenkező esetben rendőri intézkedésre lehet sort keríteni.

186 iskolában van már digitális tanrend

58, 71 és 87 éves fertőzöttek hunytak el az elmúlt 24 órában - ismertette a tiszti főorvos. 20 óvodában és 6 iskolában van jelenleg rendkívüli szünet megbetegedés miatt, emellett 186 intézményben döntöttek már tantermen kívüli digitális oktatásról, ebből 177 esetben csak egy-egy osztályt érint az intézkedés - ismertette Müller Cecília.

Maszkszigor és 10 napos karantén

Mozikban, színházakban, bevásárlóközpontok területén, egészségügyi és szociális intézményekben és ügyfélfogadási irodákban is viselni kell a maszkot a ma életbe lépett szigorúbb szabályoknak megfelelően. Emellett minden zárt helyen (pl. fodrászat, kozmetika) is javasolják a maszkhasználatot, sőt, mindenütt, ahol nem tartható a másfél méteres távolság. Mai változás az is, hogy 10 napra csökkentették a kötelező házi karantén időtartamát. A lappangási idő 5-6 nap, ezért ez biztonságosnak tekinthető - mondta Müller Cecília. Aki bizonyítottan pozitív személy mellett volt, az nem szabadulhat 2 negatív PCR-teszttel a hatósági karanténból - hívta fel a figyelmet.

25% a 20-29 évesek aránya a második hullámban

Körülbelül egy hete 1000 főt közelíti a napi esetszám Magyarországon - hívta fel a figyelmet a sajtótájékoztató elején Müller Cecília, hozzátéve: a koreloszlás változott, főleg a fiatal korosztály mutat most pozitivitást. A tavaszi időszakban a 65 éven felüliek aránya volt 25%, most ugyanez igaz a 20-29 éves korosztályra, akik az összes pozitív eset 24,9%-át teszik ki. A ma reggeli adatokat megismételve a tiszti főorvos azt is elmondta: 876 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 18 866 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 krónikus beteg, így az elhunytak száma 686 főre emelkedett, 4401-en pedig már meggyógyultak.

(portfolio.hu)