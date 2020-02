Influenza - megugrott a betegszám

Egy hét alatt hetven százalékkal nőtt az influenzások száma Magyarországon. A betegek között sok a gyerek. A védőoltást még most is be lehet adatni, viszont a védettség nem alakul ki azonnal.

Az ötödik hétre 30 ezerre nőtt az orvoshoz fordulók száma, ez az előző héthez viszonyítva egy 70 százalékos emelkedést jelent - ismertette a Nemzeti Népegészségügyi Központi járványügyi szakértője. Az influenzaszerű megbetegedések száma az egész ország területén emelkedett, minden megyében, így a fővárosban is.

Hirdetés

Leggyakrabban az óvodás korúak között fordul elő

A százezer lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Pest-, Győr-Moson-Sopron-megyében és Budapesten volt a legmagasabb, és úgy tűnik, hogy a legkevésbé érintett terület változatlanul Csongrád-, Somogy- és Hajdú-Bihar-megye. Tolna-megyében egy hét alatt több mint négyszeresére, Bács-Kiskun-megyében pedig közel háromszorosára nőtt a betegek száma, míg Komárom-Esztergom-megyében több mint kétszeresére emelkedett a megbetegedések száma.



Az influenza leggyakrabban az óvodás korúak között fordult elő. Óvodai, illetve iskolai járványokról kapott a múlt héten jelentést a Nemzeti Népegészségügyi Központ – jegyezte meg Molnár Zsuzsanna, hozzátéve: az említett korcsoportok esetében több mint kétszeres a megbetegedési gyakoriság az átlaghoz képest, ugyanis a gyerekek között többen lehetnek, akik még nem találkoztak ezzel a vírussal. Ráadásul a Magyarországon kimutatott vírusok 80 százaléka influenza A és 20 százaléka influenza B, ezen belül is a H1N1 dominál, ami tipikusan a fiatalokat betegíti meg.

Olvasson tovább! Fontos tudnivalók az influenzáról

(infostart.hu)