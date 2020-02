Koronavírus - A kórházi karanténban lévők egészségesek

Koronavírus hírösszefoglaló

425 kínai, egy fülöp-szigeteki és egy hongkongi haláleset történt eddig a koronavírus járványban. Újabb németországi megbetegedést és több szingapúri megbetegedést is azonosítottak. A vírus felütötte a fejét Belgiumban is. A fertőzéseknek gazdasági következményei is vannak, a hosszú kínai gyárleállások akár Magyarországon is ellátási problémát okozhatnak.