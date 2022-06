A HPV szűrése - a HPV-tesztek típusai

HPV vírus hordozásával kapcsolatos szűrésre és teszt elvégzésére leggyakrabban abban az esetben kerül sor, ha a nőgyógyászati citológiai leletben rendellenes megjelenésű sejteket írnak le, amelyek felvetik rákmegelőző állapot lehetőségét a sejttani vizsgálat során.

Napjainkban már elmondhatjuk, hogy hazánban is a nőgyógyászati rutin eljárások között említhető a kóros rákszűrési eredmény birtokában végzett HPV PCR szűrővizsgálat. Korszerűbb módszert alkalmazó orvos esetében teljes, úgynevezett full spektrum HPV-szűrésre is sor kerülhet (COBAS).



A vizsgálat során puha kefével, fájdalmatlan eljárással 1-2 perces mintavétel történik a hüvelyből, vagy férfiak esetében a péniszről. A teszt 7-10 nappal később kézhez kapott eredményéből nem csak a HPV hordozás tényéről kapunk információt, de a kiszűrt HPV törzs avagy törzsek rizikócsoportba sorolása is megtörténik, így lehetőség van következtetni: valóban rosszindulatú elváltozással állunk-e szemben, esetleg egyéb fertőzés által okozott gyulladásos folyamat játszhatott szerepet a kóros citológiai kép kialakulásában.

Ilyen módon a HPV-szűrővizsgálat összeforrt a nőgyógyászati vizsgálattal, a mintavételt leggyakrabban nőgyógyász végzi el. Pozitivitás és kóros citológiai lelet esetén lehetőség van további, a HPV fertőzéssel kapcsolatos, a HPV által beindított kóros sejttani folyamatok során termelődő fehérjék kimutatására (CINTEC), melyek jelenléte esetén szinte egyértelmű válasz adható a műtéti beavatkozás szükségességével kapcsolatos kérdésekre.

Önmintavételes HPV-teszt

Hazánban a széles körben elérhető, térítésmentes méhnyakrák-szűrővizsgálat ellenére évi 1500 körüli új méhnyakrákos esetet diagnosztizálnak, és évente 500 körüli halálesettel számolhatunk. Ismert továbbá, hogy a magyar nők méhnyak-szűrővizsgálaton történő részvételi aránya elszomorító mértékben elmarad a környező, illetve a nyugat-erurópai országokétól. A vizsgálatról történő távolmaradás okaként hazánban a megkérdezett nők jelentős arányban jelölték meg a nehezen egyeztethető időpontot, a munkából való távolmaradás, valamint a félelem és a szégyenérzet tényét.

A fenti eredmények ismeretében jelentős kényelmi faktorral kecsegtethet a már hazánkban is elérhető önmintavételes HPV-vizsgálat. Az önmintavételes vizsgálat elsődlegesen olyan nők számára javasolt, akik a nőgyógyászati szűrésen valamilyen oknál fogva nem tudnak vagy nem akarnak megjelenni. Az önmintavételes vizsgálat előnye, hogy több HPV-pozitív eset tárható így fel, ezáltal a méhnyakrák felismerése, megelőzése is hatékonyabbá válhat. Irodalmi adatok alapján az önmintavétellel, valamint a rendelői körülmények között begyűjtött minták minőségében HPV-kimutatás szempontjából érdemi különbség nincsen, tehát a vizsgálatot megbízhatónak tekintjük.

Az önmintavételes vizsgálat menete

A hazánban elérhető ön-mintavevő beszerezhető magán vérvételi helyeken, vagy interneten történő megrendeléssel is. A mintavevő eszközhöz részletes útmutató jár, melynek segítségével könnyen kivitelezhető az eljárás. A sikeres mintavételhez a vizsgálatot olyan napra szükséges ütemezni, amikor nem zajlik menstruáció, a vizsgálat előtt 48 órán át kerülendő a közösülés, a tampon vagy egyéb hüvelyen belüli eszközök alkalmazása, beleértve a hüvelyi kúpokat vagy krémeket, a hüvelybe felhelyezhető gyógyszereket valamint a hüvelyöblítést, lokális fogamzásgátló ezsközöket is.

Használatot követően az eszköz leadható az említett magán vérvételi helyeken, vagy visszaküldhető postán keresztül is. A beérkezett mintából tipizálásra kerülnek a méhnyakrák szempontjából magas kockázatú csoportba sorolt HPV-típusok.

HPV-szűrés létjogosultsága oltottak esetében

Ne feledjük, hogy bár a HPV elleni oltás ingyenesen elérhető formája több, legmodernebb formája már kilenc magas rizikójú HPV vírus ellen védelmet nyújt és számos szerző tapasztalata szerint keresztvédelmet is képviselhet egyéb HPV-vírus-típusokkal szemben, az oltás és a védettség kialakulása továbbra sem helyettesítheti a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálatot és nem szoríthatja háttérbe a hagyományos citológiai mintavételt és vizsgálatot.

A HPV-teszt elvégzése terhesség alatt A terhesség alatt történő HPV-szűrésnek elvi akadálya nincsen, az esetek nagy részében azonban a HPV-vírus-hordozástól tartó leendő kismama teherbe esése előtt elvégezteti a mintavételt.

Életszerűbb eset, amikor a korábban vett citológiai lelet kézhez kapásáig történik meg a teherbe esés, a lelet pedig kórosnak adódik. Ilyen esetben is elvégezhető a HPV-teszt, pozitív eredmények esetén pedig a további vizsgálatok, melyek eredményei alapján eldönthető, hogy a műtéti beavatkozással (a kóros sejtréteg különböző módszerekkel történő eltávolítása) lehet-e a várni a terhesség kihordásáig, van-e sürgős teendő?

A HPV-vírus-fertőzés mai ismereteink szerint nem fenyeget magzati fejlődési rendellenesség kialakulásával, vagy egyéb szülés környéki komplikációkkal (pl. koraszülés), azonban a méhszájon elvégzett korábbi műtéti beavatkozás fokozhatja a méhszájelégtelenség, ilyen formában a koraszülés kockázatát.

Orvos szerzőnk: Dr. Sarkadi Adrien, infektológus