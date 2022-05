Előzzük meg a herpesz terjedését! 9 tipp a mindennapokra

Az ajakherpesszel való megfertőződés kockázata megelőző intézkedésekkel csökkenthető. Ha a herpeszvírus egyszer már bekerült a szervezetbe, akkor azt nem lehet kiirtani, ugyanis megbújik az idegdúcokban, és időről időre aktiválódik. A herpeszes fellángolások gyakoriságának csökkentéséért sokat lehet tenni.

Aki tudja, hogyan terjednek a herpeszvírusok, és később mi váltja ki reaktiválódásukat, kevesebb eséllyel fertőződik meg, illetve amennyiben már megfertőződött, ritkábban lángolnak fel nála a tünetek.

A legfontosabb megelőző intézkedések

1. Noha a herpeszvírusok a szervezeten kívül csak rövid ideig képesek a túlélésre, a szakértők azt ajánlják, hogy a tüneteket mutató betegekkel senki ne használjon közös törülközőt, szalvétát, ajakírt, rúzst, szemüveget, poharat, evőeszközt.

2. Kerülje a fertőzött személyekkel való érintkezést!

3. A herpeszes hólyagok tartalma fertőző. Ha a beteg megérinti, netalán kapargatja, akkor a vírusok az ujjáról átterjedhetnek a teste többi részére, például a szemébe vagy a nemi szervek területére. Emiatt a hólyagokhoz tilos hozzáérni, ha pedig antivirális krémmel keni be azokat, vagy véletlenül érinti meg a hólyagokat, utána mindig alaposan mosson kezet fertőtlenítő szappannal. Még jobb, ha a gélek, krémek vagy tinktúrák felvitelét steril mull-lappal, esetleg tiszta fülpálcikával végzi.

4. Mivel minden óvintézkedés ellenére is könnyen előfordulhat, hogy a beteg megérinti a hólyagokat, úgy, hogy akár észre sem veszi, maguk az ujjak is veszélyes vírushordozónak tekintendők. Ezért a betegség fellángolása idején nem szabad a körmöket rágni. Tilos a szemet megdörzsölni, nem szabad egyáltalán hozzáérni a szemhez. A kontaktlencséket szigorúan tilos nyállal tisztítani, ez a tilalom nemcsak a betegség idejére, hanem egyébként is érvényes! A betegség ideje alatt a kontaktlencsékhez hozzáérni csak kézfertőtlenítés után szabad (az egyébként is kötelező szappanos kézmosás mellett), a legjobb, ha ez alatt az idő alatt nem is visel kontaktlencsét, hanem szemüveget hord helyette! Ha a herpeszvírusok bejutnak a szembe, legrosszabb esetben a szaruhártya károsodását okozhatják.

5. Mivel a vírusok közvetlen bőrkontaktus útján is átvihetők, az ezzel járó sportágak – amilyen például a birkózás vagy a dzsúdó – űzése is kerülendő a tünetek ideje alatt.

6. Azoknak, akiknél már megjelentek a herpeszes hólyagok, nem szabad csókolózniuk és az orális szex is tilos, mivel ily módokon átvihetők a vírusok az ajkakra, illetve a genitáliákra is.

7. Rendkívül elővigyázatosnak kell lenni, ha a herpesz tüneteit mutató személy környezetében csecsemők, kisgyermekek vagy idős, beteg emberek vannak. A herpeszes beteg velük semmiképpen sem érintkezhet. A tilalom időszaka már a herpesz első jeleinek észlelésétől, a hólyagok megjelenésén át, a pörkök leszáradásáig tart. A jó éjt puszi is szigorúan tilos! A herpeszfertőzés elsősorban csecsemőknél és kicsi gyermekeknél súlyos lefolyású lehet, ezért rendkívül fontos, hogy a vírusok ne kerüljenek át rájuk. Ritka esetben az anyaméhben fejlődő magzat is megfertőződhet a vírussal. Ezért terhesség alatt mindenképpen el kell kerülni a vírusoknak az anyai nemi szervre kerülését. Az ajakherpeszt okozó herpes simplex vírus 1-es típusa a genitális herpeszt okozó 2-es típushoz hasonlóan megfertőzheti a magzatot. Különösen csecsemőkorban és terhesség alatt nagy a fertőzés kockázata. Ennek megelőzése érdekében:

Terhesség alatt a szexuális együttlétek során használjanak óvszert, és kerüljék a nemi szervek szájjal történő érintését!

Születés után, amennyiben az anyukának herpesze van, a tünetek ideje alatt kerülni kell a babával a szoros kontaktust, amíg a hólyagok helyén maradt seb teljesen be nem gyógyul. Addig patikákban kapható szájkendő viselése ajánlott.

Ha az anyuka mellén jelennek meg herpeszes hólyagok, akkor a babát addig nem szabad az emlőből szoptatni. Ha csak az egyik mellen van(nak) hólyag(ok), akkor a babát a másik mellre téve szabad szoptatni, amennyiben biztosan megakadályozható, hogy közben a fertőzött területtel érintkezzen.

A baba szülés közben is megfertőződhet, ami súlyos komplikációkat okozhat. Ennek elkerülése érdekében az orvosok császármetszést javasolnak abban az esetben, ha az anyának közvetlenül a szülés előtt herpesz van a nemi szervén. Azok a vírushordozó várandós nők, akiknek a nemi szervén rendszeresen herpeszes hólyagok jelennek meg, a 36. terhességi héttől megelőző kezelést kapnak.

Újszülötteket nem szabad megérintenie azoknak, akiknek herpeszük van, és tilos megnyalni a cumiijukat! A vírussal való megfertőződés ugyanis legrosszabb esetben maradandó károsodással járó agyvelőgyulladást (encephalitis) okozhat!

8. A szabad levegőn tartózkodni hasznos és az egészség megőrzését szolgálja, de kifejezetten napozni nem ajánlott, vagy ha mégis így tesz, akkor feltétlenül gondoskodjon megfelelő fényvédelemről, ami kora tavasztól késő őszig egyébként is javasolt a napon való tartózkodáskor! Az ajkak védelmére speciális, UV-szűrővel rendelkező, magas faktorszámú ajakírt használjon, és nem csupán napozáshoz, hanem a napsütéses évszakokban minden alkalommal a szabadban való tartózkodáskor!

9. Az ép, erős immunrendszer jó védelmet nyújt a herpeszes fellángolásokkal szemben. Az immunrendszer egészségének megőrzése érdekében fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres, mérsékelt intenzitású sportolás, az elegendő alvás, valamint az alkoholfogyasztás kerülése és a leszokás a dohányzásról. A pszichés terhelést szükség szerint szakember (pszichológus, pszichiáter, pszichoterapeuta) segítségével meg kell tanulni kezelni. Azokat a stresszfaktorokat pedig, amelyekről tudja, hogy Önnél az ajakherpesz fellángolását váltják ki, lehetőség szerint el kell kerülni.

+1. Azok, akik az immunrendszer működését elnyomó gyógyszereket szednek, valamint azok a daganatos betegek, akik kemoterápiát kapnak, rendszerint megelőző jelleggel aciklovir vagy valaciklovir hatóanyagú tablettákat kapnak.

