A pajzsmirigy-alulműködés tünetei

A pajzsmirigy alulműködése (hypothyreosis) különböző életkorokban sokszor eltérő módon alakul ki, de bizonyos formái gyermekkortól a felnőttkoron át az időskorig egyaránt kimutathatóak és hasonló tünetekkel jelentkeznek.

A pajzsmirigy-alulműködés hasonló tüneteket okozhat, akár jódhiány miatt alakul ki, akár a gyakori Hashimoto-pajzsmirigy-alulműködésről van szó, vagy akár a terhesség után észlelt, úgynevezett postpartum thyreoiditisről.

Milyen tünetei lehetnek a pajzsmirigy-alulműködésnek?

Alulműködés esetén - a folyamat súlyosságától függően - általánosságban a következő tünetek jelentkeznek kezeletlen esetben:

gyengeség és fáradékonyság, állandó fáradtságérzet;

rossz közérzet, idegesség, ingerlékenység vagy álmatlanság, amely negatívan befolyásolja munkavégzést és a társas kapcsolatokat is;

koncentrálóképesség csökkenése, hangulatingadozások;

bőr szárazság, hajhullás,

testsúlynövekedés, megfelelő táplálkozás vagy elegendő testmozgás mellett is;

székrekedés,

szívműködés lassulása,

nemi funkciók felborulása (pl.: menzeszavar, nemi vágy csökkenése), vetélések;

ezen tünetek mellett, még egyéb panaszok is jelentkezhetnek.

Mivel a tünetek önmagukban gyakori problémák vagy más betegségeket is jelezhetnek, ezért gyakran nehezen diagnosztizálják a hypothyreosist. Fontos azonban, hogy a tünetek összessége utalhat pajzsmirigy-megbetegedésre, de egy-egy tünet fennállása önmagában nem feltétlenül jelenti, hogy a pajzsmirigy működési zavara okozza a panaszt. Gyanú esetén ezért mindig érdemes megkérdezni a gondozó orvost egy kivizsgálás szükségességéről.

Sok esetben a pajzsmirigy működésének zavara állhat más betegségek vagy egészségügyi problémák mögött. Gyakori, hogy az alábbi betegségek diagnosztizálása esetén a háttérben pajzsmirigyproblémára derül fény:

Tudni kell azt is, hogy a pajzsmirigybetegség mögött többféle ok is állhat, amelyeket további tünetek jelezhetnek (lásd lentebb) a fenti általános panaszokon túl.

Hogyan diagnosztizálható a pajzsmirigy-alulműködés?

A hypothyreosis laboratóriumi vizsgálatokkal igazolható, amely során az agyalapi mirigy által termelt a TSH, illetve a pajzsmirigy hormonok (fT3 és fT4) szintjét figyelik. A TSH normál értéke 0.4-2,5 mIU/L között mozog, a pajzsmirigy-alulműködésre a magas TSH-szint, alacsony fT3- és fT4-szint utal. Prof. Balázs Csaba a Budai Endokrinközpont szakorvosa arra hívja fel a figyelmet, hogy a TSH érték egyénenként (életkor szerint), sőt vizsgálatonként (napszakonként, évszakonként) is eltéréseket mutathat, ráadásul számos gyógyszer is befolyásolja az aktuális értéket. Éppen ezért egy-egy laborvizsgálat nem feltétlenül tudja megerősíteni vagy cáfolni a pajzsmirigy-alulműködést.

Amennyiben a pajzsmirigy elváltozásra (megnagyobbodás, göbök) is fény derül ultrahangvizsgálat során, úgy további vizsgálatokra is sor kerülhet.

Kiket érinthet leggyakrabban a pajzsmirigy-alulműködés?

A pajzsmirigyzavarok népbetegségnek számítanak, hazánkban a lakosság 10-15 százaléka érintett. Mivel a betegek háromnegyed nő, a hölgyek körében 20 százalék fölött van a pajzsmirigy betegségekkel küzdők aránya. A különböző zavarok között a jódhiányos pajzsmirigy-alulműködés a leggyakoribb.

Pajzsmirigy betegségek különös gyakorisággal fordulnak elő a jelentős hormonális változásokhoz kötődően: serdülőkorban, a változókortól kezdődően (45-60) és a terhesség idején, illetve az azt követő időszakban. A hormonális változásokon túl terhesség idején megnő a szervezet jódszükséglete, így a jódhiányos forma kialakulása még gyakoribb. A szülések 10-17 százalékában a szülést követően 2-6 hónap múlva pajzsmirigy-gyulladás alakul ki. 60 éves kor fölött a nők jelentős részének alakul ki valamilyen pajzsmirigy rendellenessége.

Elsősorban tehát a serdülő lányoknak, várandósság idején és változókor után érdemes figyelniük a tünetekre.

A napi jódszükséglet életkoronként változik 1 éves korig napi 50 mikrogramm;

napi 50 mikrogramm; 2-6 éves kor közöt t napi 90 mikrogramm;

t napi 90 mikrogramm; 7-12 éves kor között napi 120 mikrogramm

napi 120 mikrogramm felnőtt korban napi 150 mikrogramm terhesség és szoptatás idején napi 200 mikrogramm a szervezet igénye. Bővebben a jódról: mikor kell szedni, mikor nem?

A jódhiány miatt kialakuló pajzsmirigy-alulműködés

A megfelelő működéshez a pajzsmirigynek jódra van szüksége, elégtelen jódbevitel esetén pajzsmirigyzavar alakul ki. A jódhiány miatti pajzsmirigy zavarra a pajzsmirigy-megnagyobbodás is felhívhatja a figyelmet, enyhe jódhiánynál ugyanis a pajzsmirigy fokozott működéssel próbál elegendő hormont termelni. A szabad szemmel még nem látható megnagyobbodásra a nyakfeszülés, a nyelési nehézség vagy a rekedtség hívhatja fel a figyelmet.

Fokozott jódhiány esetén azonban már nem képes megfelelő működésre a szerv, és a pajzsmirigy-alulműködésre jellemző tünetek alakulnak ki. A jódhiány miatt kialakuló pajzsmirigy-alulműködés kezelésére, elegendő lehet a jódozott só alkalmazása, esetenként azonban Jodid adására is sor kerülhet.

Amennyiben a pajzsmirigy alulműködése gyógyszermellékhatásként alakul ki, a gyógyszer elhagyásával (más hasonló hatásmechanizmusú gyógyszer adásával) ez a tünet megszüntethető. Hormonterápiában részesülő betegeknél a hormonkészítmények adagjának változtatása, beállítása hozhat eredményt.

A Hashimoto-thyreoiditis okozta pajzsmirigy-alulműködés

A serdülő- és felnőttkor gyakori, pajzsmirigy-alulműködéshez vezető kórfolyamata a Hashimoto-thyreoiditis (krónikus limfoctiás pajzsmirigygyulladás), ami a pajzsmirigy hormontermelő sejtjeit pusztító autoimmun betegség. Észlelésekor a betegnél, lehetnek túlműködésre vagy alulműködésre utaló tünetek, de az is elképzelhető, hogy más eltérés nem mutatható ki a pajzsmirigy megnagyobbodásán kívül.

Fontos tudni, hogy autoimmun folyamat fennállása esetén a fokozott jódpótlás (jódozott só, Jodicum ásványvíz, Jodid) kifejezetten káros lehet! Pajzsmirigybetegség gyanúja esetén ezért különösen fontos a megfelelő orvosi kivizsgálás.

A pajzsmirigy ultrahangvizsgálata során gyermekkorban általában 2-3 mm-es átmérőjű cisztákat találnak, ami később a felnőttkorban göbösödést idézhet elő. Amennyiben a folyamat, egyértelműen nem különíthető el rosszindulatú elváltozástól, kiegészítő szcintigráfiás vizsgálat is szükségessé válhat, ha a pajzsmirigy göb mérete meghaladja a 1,5 cm-t, tűvel történő mintavétel elvégzése is szóba jön. A betegség nem gyógyítható, oka nem szüntethető meg, azonban a pajzsmirigy-alulműködés kezelése hormontartalmú gyógyszerekkel lehetséges.

Az újszülöttkori pajzsmirigy-alulműködés tünetei - congenitalis hypothyreosist A veleszületetten észlelhető, úgynevezett congenitalis hypothyreosist már újszülött korban kiszűrik, az újszülött osztályokon elvégzendő kötelező teszt segítségével. A teszt jelentősége olcsóságában, megbízhatóságában, és abban rejlik, hogy a megfelelő időben és módon alkalmazott kezeléssel, a gyermek tünetmentessé tehető, a fejlődése egészséges kortársaiéhoz hasonló.



Az alulműködés tünetei nem feltétlenül jellegzetesek ebben az életkorban, vannak viszont olyan jelek, mint például a nyitott kiskutacs, a nagy köldöksérv, a kifejezetten száraz bőr, a láthatóan nagy nyelv, az élettani, néhány napig tartó újszülöttkori sárgasághoz képest elhúzódó icterus, a bélmozgás csökkenése miatt kialakuló ritka székletürítés, a széles orrnyereg, vagy a lusta szopási készség kórjelző lehet.



Az emelkedett pajzsmirigyserkentő hormon (sTSH) szint esetén mindenképpen javasolt a hormon pótlásának megkezdése. Ez fontos a szövődmények (pl. a szellemi fejlődés lassulása vagy elmaradása) megelőzése szempontjából.



A diagnózist megerősíthetik a kiegészítő vizsgálatok, mint pl. a pajzsmirigy képalkotó vizsgálata (ultrahang vagy szcintigráfia), de a kezelést ezen vizsgálatok nem befolyásolják. Mivel a szcintigráfia izotópos vizsgálat, ennek elvégzését általában 3 éves kor után javasolják.

