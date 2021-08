Az aranyér hajlamosító tényezői

Egy másik gyakori ok az elégtelen folyadékfogyasztás. A rostszegény, rendszertelen táplálkozás valamint az alacsony folyadékbevitel székrekedés kiváltásán keresztül okozhatja a betegség kialakulását.

Ide sorolható még a túlzott fűszer-, alkohol- vagy kávéfogyasztás is.

Hasonló hatással lehet a szervezetre a mozgásszegény életmód , az ülőmunka vagy épp a sok állás, de kedvezőtlen hatású a statikus ( állómunka ) vagy a túl erős fizikai igénybevétel is (pl.: cipekedés, testépítés). Ülőmunka végzése során, hosszú álldogálás, cipekedés vagy testépítés esetén a tevékenység idején nehezedik nagy teher az erekre.

Nőknél a terhesség és a szülés is rizikófaktor. Ebben az időszakban az aranyér kialakulásának leggyakoribb oka a székrekedés, mely kialakulhat például a vaspótlás mellékhatásaként, a korábbi életmódhoz képest csökkent testmozgás, vagy rostszegény táplálkozás, illetve elégtelen folyadékbevitel miatt. A terhességi kor előrehaladtával a megnagyobbodott méh nyomja a végbél ereit ezzel növelve a hasűri nyomást, mely a végbél körüli erek nyomását is fokozza. Maga a szülés is hatalmas hasüregi nyomásfokozódással jár.