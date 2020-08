Közel 60 embert fertőzött meg Kínában egy újabb vírus

A kullancsok által terjesztett SFTS vírus régebb óta ismert a tudósok előtt. A kórokozó most ismét terjedni kezdett - adta hírül a hvg.hu.

Kína keleti részén közel 60 embert fertőzött meg egy elsősorban kullancsok által terjesztett vírus, az SFTS. A kórokozó nem teljesen új, már 2011 óta tudnak a létezéséről, és bizonyos időnként fel is bukkan – a jelek szerint most ismét ez történik. A BGR szerint a vírus már hét ember halálát okozta.

Hirdetés

Nagy valószínűséggel nem lesz járvány

Arról, hogy a kórokozó vajon emberről emberre is képes átterjedni, megoszlanak a vélemények. A leggyakoribb tünetek egyike a láz és a köhögés, ám mivel ezek teljesen átlagos betegségre is utalhatnak, a szakértők szerint akár több fertőzött is lehet.

A BGR megemlíti, hogy a kullancsok sok más kórságot, például Lyme-kórt is terjeszthetnek, amely szintén influenzaszerű tünetekkel jelentkezik: hőemelkedést, enyhe izomfájdalmat, levertséget, nyirokcsomó-duzzanatot, illetve torokfájást tapasztalhat a beteg.

A szakértők szerint az SFTS-ből nagy valószínűséggel nem lesz járvány, de komolyan kell venni.

(hvg.hu)