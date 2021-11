Kit kell oltani influenza ellen? - Influenza kérdezz-felelek

A kiemelt kockázati csoportokba tartozókat mindenképpen be kellene oltani? A kérdésre Dr. med habil Mészner Zsófia járványügyi szakember válaszol.

A szezonális influenza szempontjából a legmagasabb kockázatnak ugyanazok vannak kitéve, mint a Covid-19 járvány esetén. Mindenképpen kiemelt kockázatot jelent a magas életkor, a várandósság és a különböző alapbetegségek, krónikus állapotok, a rosszindulatú, daganatos és anyagcserebetegségek, önmagában a kóros túlsúly is. Az ezekbe a kiemelt kockázati csoportokba tartozókat mindenképpen be kellene oltanunk minden évben!

Főszerepe van a gyermekeknek az influenzajárványok terjesztésében

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem érdemes mindenkit beoltani, aki egyszerűen csak nem szeretne influenzás lenni, és nem szeretné azt, ha tőle mások megbetegedhetnének! Érdemes mindannyiunknak megfontolni, hogy hány olyan, magas influenza kockázatú személy él a környezetünkben, akik, ha megfertőzzük őket, bizony súlyos következményekre lenne esélyük.

Az elmúlt két évtized alatt gyűlt arról is sok tapasztalat, hogy milyen fontos, mondhatjuk, hogy főszerepe van a gyermekeknek az influenzajárványok terjesztésében, fenntartásában. Nagyjából háromszor annyi gyermek fertőződik meg évente, mint felnőtt, csak közöttük többen vészelik át súlyosabb következmények nélkül ezt a betegséget, mint a felnőttek. Közöttük is vannak azonban magas kockázatúak, ahogy előfordul – sajnos – pl. számos krónikus betegség, rosszindulatú daganat, anyagcserebetegség és súlyos elhízás már gyermekkorban is. Az ezekbe a csoportokba tartozó kicsik oltása kiemelten fontos, de van értelme az egyébként egészséges gyermekek oltásának is, mind a saját, mind a környezetükben élő felnőttek, különösen a magas kockázatúak érdekében.

Válaszoló szakértőnk: Dr. med habil Mészner Zsófia - Járványügyi szakember, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet/HOGYI módszertani igazgatója.