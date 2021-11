Eltűnt az influenza? - Influenza kérdezz-felelek

A bevezetett korlátozó intézkedések hatására csökkent a fertőző betegségekben megbetegedettek száma? A kérdésre Dr. Ócsai Lajos járványügyi szakember válaszol.

A COVID-19 pandémia megjelenésével, a bevezetett korlátozó intézkedések hatására érezhetően csökkent a fertőző betegségekben megbetegedettek száma. Lényegesen csökkent az emberek közötti kontaktusok száma, ami nehezítette a fertőzések tovább adásának lehetőségét.

Gyakorlatilag megszűnt a nemzetközi turizmus, ami az influenzavírusnak a Föld déli és északi féltekéje közötti mozgását is lényegesen nehezítette. Ennek következtében az influenza aktivitás lecsökkent. Ezen túl a zárt terekben kötelező maszk használat és a távolságtartás is az influenza vírus terjedését gátolta. Tekintettel arra, hogy minimális számú influenza fertőzés fordult elő észrevehetően csökkent az influenza szövődményeként gyakran megjelenő pneumococcus fertőzésék száma is.

Válaszoló szakértőnk: Dr. Ócsai Lajos - Járványügyi szakember, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának nyugalmazott vezetője.