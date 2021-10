Lesz-e még influenza 2021-ben? - Influenza kérdezz-felelek

Vajon várható-e az influenzavírus ismételt megjelenése a járványügyi intézkedések ellenére is? A kérdésre Dr. Ócsai Lajos járványügyi szakember válaszol.

Miért ne lenne? Az influenza vírust több állatfaj is hordozza (madarak, sertés, ló de még a fóka is). Az influenza is zoonotikus betegség, tehát állatról emberre és fordítva is képes terjedni. Az influenza vírusok az állatvilágban is képesek fent maradni, ezért mindig lesz „túlélő” vírus.

Az influenza vírus mutációra hajlamos és egy új mutáció képes világjárványt is okozni. Az új mutációk eddig olyan helyeken jöttek létre, ahol az ember, a baromfi és a sertés nagyon zsúfoltan élnek együtt, általában európai szemmel nem megfelelő higiéniai körülmények között.

A trópusi országokban, ahol a megelőzést és védekezést kevésbé kultiválják és az éghajlat is kedvező számára, az influenza egész évben jelen van. A nemzetközi turizmus újra indulásával megindul a vírusoknak az ide, oda hurcolása is.

Ezért még csak teoretikusan sem valószínűsíthető, hogy az influenza vírus eltűnik. Csak idő kérdése, hogy megint lesz influenzajárvány a kérdés csak az, hogy mikor.

A megelőzés fókuszában, az utóbbi évben a COVID-19 volt, de nem szabad elfelejteni az influenza és a pneumococcus fertőzések megelőzését sem különösen az időseknél és a rizikó csoportba tartozó személyeknél.

Válaszoló szakértőnk: Dr. Ócsai Lajos - Járványügyi szakember, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának nyugalmazott vezetője.