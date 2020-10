Müller Cecília: A koronavírus elleni védekezés alól senki nem vonhatja ki magát

Közös felelősségünk, hogy mindenki a maga helyén védekezzen, ebből senki ki nem maradhat.

A pozitivitás és fertőzőképesség nem esik egybe

Amikor még ki tudjuk mutatni a vírust, akkor már nem biztos, hogy fertőz. A temetőlátogatásokkal kapcsolatban is azt javasolja, hogy a csoportosulásokat kerüljük el, együtt lehet látogatni a sírkerteket azokkal, akikkel egy háztartásban élünk, de a más háztartásokból érkezőkkel ne találkozzunk - kéri az országos tisztifőorvos, hiszen a találkozásokkor a magyar ember örömét fejezi ki fizikailag is - mondta, és hozzátette, hogy húzzunk fel maszkot, ha nem tudjuk a temetőben tartani a másfél méteres távot. Vigyünk magunkkal kézfertőtlenítőt, és a sírok elrendezésekor is használjuk ezt.

Lakosságarányosan az egyik legrosszabb ország vagyunk - mit tesznek, hogy ez megváltozzon?

Müller Cecília szerint ez egész egyszerűen nem igaz. Sok összehasonlítási mód van, a WHO azt javasolja, hogy egymillió főre vetíssük a fertőzésszámot, ezek szerint az EU-ban a középmezőnyben vagyunk mind a lakosságarányos elhunytak és fertőzések tekintetében - mondta.

Sokan félnek attól, hogy a háziorvosnál megfertőződnek koronavírussal

Erre válaszul Müller Cecília azt mondta, hogy magától senki ne induljon a rendelő felé, hívja fel a háziorvost, és kérjen időpontot. Az a gyakorlat alakult ki, hogy a rendelés előtt és végén adják be az oltásokat. Ennek célja, hogy az "oltakozni vágyók" ne találkozzanak egyéb betegekkel.

Az oltható influenzával, akinek nincs akut betegsége

Ha valaki átesett a koronavírus-fertőzésen, de már három napja tünetmentes, és a tünetek megjelenése óta eltelt 10 nap, akkor gyógyultnak nevezhető. De vannak olyan speciális munkakörben dolgozók is, akiknél hosszabb gyógyulási időtartamot határozunk meg, és ragaszkodunk a két negatív PCR-teszthez.

A szabadtéren is javasolt a maszkviselés

Ismertette Müller Cecília, mert sok helyen nem tartható a másfél méteres távolság.

Nem elvárható, hogy a gyerekek helyesen használják a maszkot

Ezért nincs maszkviselési kötelezettség - mondta Müller Cecília. A távolságtartás egy csoporton belül viszont biztosított az országos tisztifőorvos szerint, ezért vannak a szünetek eltolva. Müller szerint fontos, hogy csak egészséges gyereket engedjenek el közösségbe. Ha bebizonyosodik, hogy beteg a tanuló, akkor az eljárásrend szerint kerül elkülönítésre.

A tesztekről

Eddig a PCR tesztet fogadtuk el egyetlen hiteles megoldásként, de azóta számos antigén alapú tesztet fejlesztettek, ami nem a betegség lezajlását igazolja, hanem hasonlóan a PCR-hez, az aktuálisan zajló állapotot mutatja. Ez a teszt bevizsgálásra került az NNK laboratóriumában, és azt mutatja, hogy pozitivitás esetén, ha valaki tüneteket mutat, akkor nagyon jó egybeeshetőséget találtak a PCR-tesztekkel. Ami pozitívnak bizonyult antigén alapú gyorstetssztel, az pozitív lett PCR-ral is. Így akár már a mentőben is megtörténhet a diagnózis.

Nő a kórházban kezeltek száma

De a második hullámban már sok olyan eszköz áll rendelkezésre, amelyet a tavaszi hullám során még nem tudtunk használni, ezért lehet, hogy többen jönnek le a lélegeztetőgépről, mint eddig.

Az elhunytak életkora 49-től 94 évig terjed, és mindannyian szenvedtek társbetegségben, és erre rakódott az új koronavírus-fertőzés. A betegségek megoszlását tekintve nincs számottevő eltérés az ismertekhez képest: daganat, anyagcsere, szív-érrendszeri. De ma Müller kiemelte a légúti megbetegedéseket is - az is magasabb kockázatot hordoz, akinek valamilyen betegség érinti a tüdejét. Müller emiatt felhívta a figyelmet a dohányzás elhagyására. Az influenza elleni oltás fontosságára is felhívta a figyelmet, ez ugyanis nagy segítséget jelenthet a krónikus betegek számára.

Feltétlenül szükséges, hogy az influenza ellen védekezzenek a veszélyeztetettek, náluk az influenza is szövődményes formában jelentkezhet. Az egészségügyi dolgozók, szociális dolgozók mindenképp éljenek az ingyenes influenzaoltással.

Az országos tisztifőorvos szerint Európában középmezőnyben vagyunk a fertőzötteket illetően, és továbbra is nagyon fontos, hogy betartsuk az intézkedéseket. Elmondta továbbá, hogy az időskor magában is jelentős kockázatot jelent, mert náluk már általában jelen vannak krónikus betegségek, így náluk szövődményekkel zajlik a betegség, és olykor sajnos fatális kimenetelű is lehet. Ezért nagyon fontos, hogy védjük az időseket.

Közös felelősségünk, hogy mindenki a maga helyén védekezzen, ebből senki ki nem maradhat - mondta.

