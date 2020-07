Többen lehetnek védettek az új koronavírussal szemben, mint eddig sejtették

Vannak olyan emberek, akik ugyan elvileg nem estek át a COVID-19 fertőzésen, mégis olyan T-sejteket mutattak ki a vérmintáikból, amelyeket a korábban az új koronavírusban szenvedőkéből - írja a portfolio.hu.

Vannak olyan, eddig elvileg az új koronavírus-fertőzésen át nem esett emberek, akiknek vérmintáiból kimutathatók a T-sejtek - írja egy a Nature folyóiratban publikált tanulmány, amely 68, egészséges német felnőtt vérmintáját elemezve arra jutott, 35 százalákuknál kimutatható volt a koronavírusra reagáló T-sejtek jelenléte. Ugyanezt a sejtet a COVID-19 betegek 83 százalékánál mutatták ki.

A jelenséget kereszt-reaktivitásnak hívják, legalábbis a szakemberek valószínűsítik, hogy erről lehet szó: amikor a test egy másik patogén miatt kialakított védelmi rendszere ugyanúgy reagál egy új, addig ismeretlen patogénre is. A szervezet jó eséllyel egy másik vírussal találkozva fejleszti ki azokat a T-sejteket, amelyek aztán hatékonyak tudnak lenni a most terjedő koronavírussal szemben is - írja a CNN.

Hirdetés

A világon szinte minden ember találkozott már koronavírussal

Szakértők szerint a kérdés az, hogy ez a kereszt-reaktivitás mennyire befolyásolja azt, hogy milyen súlyos lesz a koronavírus-fertőzés, ha egyszer valaki elkapja a betegséget, és hogy pontosan milyen szerepe lehet a kór legyőzésében a T-sejteknek.

Erre hívta fel a figyelmet Dr. Amesh Adalja, a Johns Hopkins Egészségbiztosítási Központ vezető kutatója, aki maga nem vett részt a Nature-ben publikált tanulmány elkészítésében, de úgy reagált, a következtetések helyes levonásához még több kutatásra van szükség.

"Tudjuk, hogy a gyerekek és a fiatal felnőttek általában enyhébb tünetekkel vészelik át a betegséget, és azt gondolom, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy esetleg ennek oka nem-e abban keresendő, hogy szervezetükben több, vagy aktívabb a speciális T-sejt, mint az idősebb korcsoportoknál" - idézi a lap Adalját, aki megjegyezte, hogy a T-sejtek önmagukban nem adnak védettséget a fertőzéssel szemben, de a kérdés az, hogy milyen hatással vannak annak lefolyására.

A szakember azt is kifejtette, nem lepődött meg a kereszt-reaktivitás kimutatásán, hiszen a SARS-CoV-2 hetedikként csatlakozott a hat eddig már ismert koronavírus családjához, és négy ismert koronavírus felel a "megfázások" 25 százalékáért.

"A világon szinte minden ember találkozott már koronavírussal, és mivel ezek egy családhoz tartoznak, van valamilyen keresztreaktív immunitás, amely kialakul" - jegyezte meg.

(portfolio.hu)