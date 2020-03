A World Sleep Day/Alvás Világnapja (március 13.) és az Alvás éve bejelentésére szervezett nemzetközi alvás konferenciát a Magyar Tudományos Akadémián március 12-én, az ismert vírus miatt elhalasztották. Az alvás világnapja felhívja a figyelmet az alvás fontosságára az életminőség szempontjából. Ezen a napon mintegy 65 országban orvosok, kutatók, gyógyítók és civil szervezetek fognak össze, hogy bemutassák: az álmosság és az kialvatlanság egyre inkább népbetegség, a megelőzésére, a kezelésére sokkal több figyelmet kell fordítanunk.

Jobb alvás, jobb élet, jobb világ

Magyarországon a Magyar Alvás Szövetség szervezésében, a World Association of Sleep Medicine és a World Sleep Society partnerségével tervezett esemény mindazok összefogására irányul, akiknek fontos a jó alvás. Szükség is van erre, mert az idén megkezdett hazai alvástérkép-felmérés szerint, annak az első eredményei figyelmezetőek. A Szinapszis és a Magyar Alvás Szövetség közös kutatása szerint a felnőtt lakosságnak közel a fele nem alszik jól, sok az alvászavar és az alvásbetegség. A megkérdezettek mindössze négy százaléka számolt be arról, hogy az alvása folyamatosan, évek óta kifogástalan.

Több mint 65 országban emlékeznek meg ezekben a napokban az alvás világnapjáról, amelynek jelmondata: Better Sleep, Better Life, Better Planet - azaz Jobb alvás, jobb élet, jobb világ. Az idei üzenet hangsúlyozza az alvás kiemelt szerepét a mindennap egészségünk, a saját, a közvetlen, és a globális környezetünk érdekében. Az egészséges alvással az élet minősége javítható, ma már elsődleges a szerepe a táplálkozással és a testmozgással együtt. Világunk hatalmas válságokkal néz szembe, ehhez szükségünk van az ember bölcsességére és megalapozott döntéseire, hogy egészségünket megőrizzük és a jó alvással is erősítsük. Nem tudunk vigyázni a világunkra, ha nem vigyázunk magunkra - és ez az alvással kezdődik.

A hazai alvásgyógyítói szakemberek nemzetközileg is elismertek

A World Sleep Day a legszélesebb nyilvánosságú alvással kapcsolatos ismeretterjesztő fórum. Segíti, támogatja, koordinálja mindazok tevékenységét, akiknek fontos az alvás. A magyarországi partner szervezete hozzájárul a globális tevékenységekhez, mindezekért Kiválósági díjjal tüntették ki, és felkérték a közép-kelet-európai regionális koordinációs tevékenységek összefogására. Magyarországon – több mint tíz esztendeje csatlakoztunk a nemzetközi eseményhez - , az utóbbi években a Magyar Alvás Szövetség szervezésében kerül erre sor.

A hazai alvásgyógyítói szakemberek, bár kevesen vannak, de nemzetközileg is elismertek. Fontos a témához kapcsolódó ismeretterjesztés, amelyben jelentős szerepet vállal az Alvásszövetség. Kezdeményezésükre új alvásminőség-méréseket hoztak létre, szorgalmazzák az elalvásos közlekedési balesetek megelőzését, javaslataik között szerepel a reggeli órarend módosítása az iskolákban, a több műszakos munkaváltásban dolgozók alvásminőségének a javítása. Szerkesztésükben jelent meg az első Magyar Alváskönyv, amelyben új foglalkozás-egészségügyi szűréseket javasolnak, és elkezdték az alvás szakemberek képzését.

A Magyar Alvás Szövetség hangsúlyozza: ne csak betegség és kellemetlen tünetek esetén jusson eszünkbe az alvás: figyeljünk magunk és mások minőségi alvására, szolgálja ez az életfunkció az egészséges létet annak érdekében, hogy minőségi pihentető alvással járuljunk hozzá az egészségünkhöz.

A World Sleep Day alkalmából a Magyar Alvás Szövetség meghirdette az Alvás évét Magyarországon, amely december 31-éig tart. Mindazok csatlakozását várja, akik számára fontos az alvás. Egyben meghirdette az Alvásbarát munkahely pályázatot olyan magyarországi vállalatok, intézmények, vállalkozások számára, amelyeknek a vállalati egészségügyi stratégiájában fontos szerepet szánnak a stresszmentes munkavégzésnek, és amelyben segítik a munkatársaikat abban, hogy alvásegészséges életmódot folytassanak. Az Alvásbarát termék minősítő pályázat pedig azokat a Magyarországon elérhető, az alvást segítő és jobbító termékeket kívánja minősíteni, amelyek hozzásegítenek a nyugodt, pihentető alváshoz. A minősítéseket szakemberekből álló zsüri értékeli, az eredményhirdetés a 2021. évi World Sleep Day/Alvás Világnapja alváskonferenciáján.

Cél a magyarországi alváskultúra erősítése

A magyarországi alváskultúra erősítését céljául választó társadalmi szervezet széles társadalmi nyitottságra épül, mindazoknak az összefogását vállalja, akik életük, munkájuk során szeretnének és tudnak tenni az egészségünkért, az alváskultúra erősítéséért. Az idén meghirdetett első Alvás éve Magyarországon programjukhoz egyre többen csatlakoznak.

Az alvással foglalkozó vállalatok között azok, akik példamutató tevékenységükkel évek óta kiváló munkát végeznek ezen a területen. Az elsők között váltak kiemelt szakmai partnerré: a Cardo, a Pharma Nord, a Kaschmir Gold és a Matrackuckó. Szakmai partnerek: Dormeo, Beurer, Pharmaroad Distribution, Zepter, Elektro/ Oxigén, Kaqun és a Linde. A 2020. évi World Sleep Day/Alvás Világnapja alkalmából kiválósági elismeréseket ítéltek oda. A magyarországi alváskultúra erősítéséért, az országos alvástréningek sikeres megvalósításáért Zsinka András BM személyügyi helyettes államtitkár Kiválósági díjban részesült. A szállodai területen végzet alváskörülmények példamutató kialakításáért, az alvástudatos vendég elégedettség megalapozásáért Sleepfriendly Hotel Awards 2020 elismerést kaptak: Parisi Udvar Hotel Budapest, Donautica Étterem & Hotel, valamint és a Ritz Carlton Dallas.

Mindezekről a halasztott konferencia időpontjában a Magyar Alvás Szövetség/Budapesti Alvásközpont rendelőjéből elő streambroadcast közvetítés keretében számoltak be a szövetség vezetői és szakértői az Alvásgyógyítás című Facebook portáljukon. Az egyórás adás rögzített változata megtekinthető a https://www.facebook.com/alvasgyogyitas/ felületen. A rendkívüli alvás szakmai tájékoztató előadás résztvevői voltak: G. Németh György elnök, dr. Vida Zsuzsanna szakmai társelnök, Vada Gergely alelnök, Kovács Attila elnökségi tag, Bartucz Éva a Döntéshozók Akadémiája igazgatója, a szövetség képzési szakértője, dr. Kiss-Róbert Richard, a Sleepfriendly Hotel minősítő Bizottság nemzetközi igazgatója.

(Magyar Alvás Szövetség)