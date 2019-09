Már ne ajánljon, inkább szavazzon

Lezárult A nemzet háziorvosa pályázat első szakasza! Szeptember 14-én éjfélig a hálás páciensek több mint 300 ajánlást küldtek be a www.evpraxisa.hu portálra. Ebből 33 nem felelt meg a pályázati kiírásnak, azaz mindössze egy-két mondatos volt, 281 viszont olvasható a portálon, a zsűri ezekből választja ki a nemes versengés 10 legjobb hazai és 10 határon túli háziorvosát és munkatársát, a nővért. Az orvosok nevét ABC rendben találják majd a portál szavazó oldalán szeptember 22-én reggel 8 órától.

A mozgalommá terebélyesedett pályázat elsősorban a laikus közönség, a betegek hálájára és köszönetére épült, ugyanakkor önkormányzatok, polgármesterek, idős otthonok, plébániák, civil és szakmai szervezetek ajánlásai is érkeztek. Jelentkezett például Kisapostag, Felsődobsza, Kőbánya, Zalakomár polgármestere, Cserkút alpolgármestere, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának elnöke, a Bódvaszilasi Szivárvány Nyugdíjas Klub, a Mélykúti és az Ófehértói Gondozási Központ, a Vanyarci Könyvtár vezetői, de a Bodrogközi Orvos Társaság is.

Orvosát méltató szép szavakkal írt Terény falugondnoka, a Hévízi Idősek Otthonának lakói, az Ófehértói Gondozási Központ lakói, az aradi szétválasztott sziámi ikerpár tagjai, valamint a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon lelkészigazgatója is. Jöttek az ajánlások a nagyvárosokból és a kistelepülésekről is. A legkisebb hazai település ahonnan érvényes ajánlás érkezett a Győr-Moson-Sopron megyei 568 lakosú Egyed, de érkeztek többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun -Szolnok, Komárom-Esztergom, Vas megye, Nógrád, Fejér megye kistelepüléseiről- Máriapócs, Fehérgyarmat, Ófehértó, Napkor, Tiszakóród, Jászfényszaru Gyermely, Kisbér, Csepreg, Nagypeterd, Vanyarc, Baracs- és persze a nagyvárosokból: Budapest, Miskolc, Szeged, Pécs, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kecskemét és a többiek.

A határon túli ajánlók közül, Kárpátalja tett ki igazán magáért, hiszen a Kárpátaljai Igaz Szó szerkesztősége több történetet is küldött felhívásunkra. Badaló, Som, Tiszabökény, Técső, Nagydobrony, Kisdobrony mostoha körülmények között régi műszerekkel dolgozó háziorvosait ajánlották az újságírók és a hálás páciensek. Ugyanakkor a Vajdaság, Erdély és a Felvidék sem maradt el Kárpátalja mögött. Topolya, Óbecse, Szabadka, valamint Nagyszalonta, Csíkszereda, Nagyvárad, Királyhelmec, Egyházgelle, Komárom lakosai döntöttek úgy, hogy az ő háziorvosuk megérdemli az elismerést. A legtöbb hazai ajánlás - 22- birtokosa egy görög származású tatai háziorvos, akit sok hálás beteg mellett még egy 30 tagú versbarát kör is javasolt. A legtöbb határon túli ajánlást egy badalói családorvos kapta. A 12 történet szerzőjének egyike a Kárpátinfó hetilap, de szerepel aláíróként a Kárpáti Igaz Szó és a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társaságának elnöke, valamint az ajánlott orvos munkatársai is. A legfiatalabb ajánló 20 éves, a legidősebb ajánlott 85 esztendős.

Szavazzon Ön is!

A beküldött ajánlásokból a zsűri kiválasztja TOP húsz történetet, a sorrendet viszont nem a bíráló bizottság, hanem Önök, vagyis az internetes közönségszavazatok száma dönti el. Ha azt akarja, hogy az Ön orvosa nyerjen, szeptember 22. és október 5. között szavazzon kedvenc praxisára!

