Elkezdődött a mobil tüdőszűrés

Az ország legmodernebb és legújabb mobil szűrőegysége a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház új szűrőbusza.

Az intézménynek korábban is volt egy mobil tüdőszűrő egysége, de az ott készített digitális képek már nem feleltek meg a mai követelményeknek. Az azóta bezárt Jerikó utcai állomáson is egy korszerűtlen, régi géppel dolgoztak. Ezért is pályázott az intézmény az új egység beszerzésére - tájékoztat Lampé Zsolt főigazgató.

Magyarországon 2014-ben megszűnt a lakosság egészére (a 30 év feletti korcsoportra) vonatkozó, általánosan kötelező, tbc (tuberkulózis) felderítésére szolgáló tüdőszűrés, de elrendelhetik, ha valamelyik régióban, településen magas a tbc-s betegek száma. 40 éves kor fölött pedig ajánlott évente egyszer elvégeztetni a vizsgálatot.

Hirdetés

Az utóbbi években megváltozott a tüdőszűrés funkciója

Az önkormányzatok kérésére az ajánlott szűréseket vagy az elrendelt kötelező vizsgálatokat a mobil egységgel a településen végezhetik el. Kitelepülhetnek a busszal egyes intézményekhez is, néhány napja például egy debreceni szociális otthon lakóit szűrték.

Az utóbbi években megváltozott a tüdőszűrés funkciója, jelenleg elsősorban foglalkozás-egészségügyi célból, illetve más betegségek diagnosztizálásra készítik a digitális felvételeket. A foglalkozás-egészségügyi szűrésekre már több megkeresés is érkezett a Debrecenben és a megyében működő cégektől.

A buszban 100-120 embert szűrhetnek naponta. A kórház központi szerverére töltik fel az elkészített digitális képeket, amelyeket két tüdőgyógyász értékel. Akiket kiszűrnek, azokat a területileg illetékes tüdőgondozóban kezelik tovább- mondta Aranyosiné Keszthelyi Réka, a Pulmonológia részlegvezető főorvosa.

A busz a „kitelepülések” idejére hagyja el a kórházat, egyébként az intézmény udvarán áll és ott is végzik a szűréseket.A mobil szűrőegység nem csak tüdőszűrésre alkalmas, a jövőben többek között légzésfunkció vizsgálatot és diabétesz szűrést is el lehet végezni benne. A szűrőbusz működésétől függetlenül a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Bartók Béla úti telephelyén és a Bethlen utcai járóbeteg központban folyamatos a tüdőszűrés. A digitális mellkasfelvételt a legmodernebb eszközökkel készítik, amelyek minden elváltozás kimutatására alkalmasak.

(Debreceni Egyetem)