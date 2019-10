Nyílt nap a debreceni reumatológián

Az arthritis és a csontritkulás világnapjaihoz csatlakozva a Debreceni Egyetem szakemberei ingyenes betegfórumot tartanak október 19-én a Klinikai Központban. Az érdeklődők a megelőzésről, a terápiás eljárásokról és a helyes életmódról tájékozódhatnak.

A sokízületi gyulladás (arthritis) világszerte népbetegségnek számít, hazánkban is mintegy százezer ember mindennapjait teszi fájdalmassá. A betegségcsoportnak számos fajtája létezik, legismertebb a reumatoid arthritis, a gerinc gyulladásával járó Bechterew-kór, a köszvényes arthritis, valamint tágabb értelemben a kopással és gyulladással járó artrózis is.

A csontritkulás hazánkban a lakosság 10-15%-át érinti, egy-másfél millió embert. Sokakat úgy, hogy nem is tudnak róla, mivel a betegségnek nincsenek szemmel látható tünetei.

Fontos a megelőzés

Mindkét problémánál kiemelten fontos a megelőzés (korai szűrés, a káros környezeti tényezők kerülése és rendszeres mozgás), kialakult betegség esetén pedig a gyógyszeres kezelés mellett az életen át tartó helyes életmód.

A megfelelő táplálkozásnak és a mozgásnak kulcsszerepe van mind a prevencióban, mint a terápiában. Erre hívják fel a figyelmet minden évben október 12-én az arthritis, október 20-án pedig az oszteoporózis (csontritkulás) világnapján. A nemzetközi kampányhoz csatlakozva a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában (DEKK) október 19-én, szombaton tartanak felvilágosító nyílt napot.

Tévhit, hogy ezek a betegségek csak az idősebb korosztályt érintik. A reuma már fiatalkorban is elkezdődhet, különösen napjainkban, amikor a mozgásszegény életmód, a sok ülőmunka, a számítógép- és mobiltelefon-használat is hozzájárul a problémák kialakuláshoz. A találkozóra ezért a reumás betegségben, csontritkulásban szenvedő betegek és hozzátartozóik mellett azokat a fiatalokat is várjuk, akik a megelőzésre fókuszálnak – mondta Domján Andrea főszervező, a DEKK Belgyógyászati Klinika Reumatológia egészségügyi menedzsere.

A délelőtti programon a résztvevők hallhatnak az arthritis kialakulásában szerepet játszó környezeti és életmódi tényezőkről, továbbá arról, hogy milyen jelentősége van a D-vitaminnak a csontritkulás és más súlyos betegségek megelőzésében. A találkozón kiderül, milyen okok állhatnak a sokakat érintő derékfájás mögött és ezekre milyen terápiákat tudnak javasolni a szakemberek.

A betegfórum egyik különlegessége lesz az az előadás, amely egy szakgyógyszerész szemszögéből mutatja be a vény nélküli gyógyszereket és táplálék-kiegészítőket, továbbá az internetes, televíziós vásárlások veszélyeit. Emellett egészségfejlesztő szakember ad tanácsot a szükséges életmódváltáshoz, például a megfelelő étrend kialakításához, illetve gyógytornász mutatja be a mozgásszervi rehabilitáció gyakorlati vonatkozásait.

Az Arthritis Alapítvány, a DE Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék, a DEKK Belgyógyászati Klinika Reumatológia és a Debreceni Akadémiai Bizottság Reumatológia, Ortopédia, Traumatológia munkacsoportja által szervezet nyílt nap október 19-én, szombaton 9 órától lesz a Reumatológia Tanszék tantermében (I. Klinikatelep, Nagyerdei körút 98.), ahol az előadások mellett tapasztalatcsere, tanácsadás és közös torna is várja az érdeklődőket.

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a [email protected] e-mail címen vagy a 0652/255-091-es telefonszámon.

(Debreceni Egyetem)