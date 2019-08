Izomerő- és izomtömegvesztés mozgásszervi műtétek után

Az egészséges felnőttek megfelelő táplálkozás és közepes fizikai aktivitás mellett évekig, sőt évtizedekig is képesek megőrizni az izomtömegüket és izomerejüket. Köszönhető ez annak az egyensúlyi folyamatnak, mely során a szervezet naponta lebontja és vissza is építi az izomszövetének egy részét (kb. 75 g).

Közepes illetve nagyobb műtétet követően (csípőprotézis-műtét, térdműtét, gerincműtét, egyéb csonttörések utáni állapot) ez az egyensúlyi folyamat felborul és eltolódik a lebomlás irányába, ami izomtömeg és izomerő csökkenéshez vezethet. A betegek azt tapasztalják, hogy műtét után gyengék, fáradékonyak, a rehabilitáció lassan, vontatottan halad előre. Az izomtömeg csökkenés egyik oka a műtét utáni inaktivitás, a másik pedig a nem megfelelő energia és fehérje ellátottság (a csökkent bevitel, illetve a fokozott igény miatt).

A nagyobb műtétet követően:

az étvágytalanság miatt csökken az elfogyasztott táplálék mennyisége,

a szervezet stressz hatásnak van kitéve, amire úgy reagál, hogy megnő azon hormonok szintje amelyek az izomleépülést fokozzák,

a fehérjeigénye fokozódik a regeneráció, a sebgyógyulás során, és ha nem történik megfelelő mennyiségű fehérjefogyasztás, akkor a szükséges mennyiséget az izomból mobilizálja az immunrendszer, ennek következtében tovább csökkenhet az izomtömeg,

a lábadozás időszakában lecsökken a fizikai aktivitás (pl. ágyban fekvés) az szintén kedvezőtlenül hat az izom mennyiségének és erejének megtartására.

Műtétet követően, úgy lehet az izomtömeg és izomerő csökkenést mérsékelni, illetve visszaállítani, ha az izmok mozgatása mellett az izmok táplálásra is hangsúlyt fektetünk. A rehabilitáció során az izommunkát hatékonyabbá tehetjük, ha a rendszeres gyógytorna mellett a beteg naponta olyan speciális tápszert is fogyaszt, mely kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy elősegítse az izomtömeg megőrzését, illetve támogassa az izomerő visszanyerést. Ez a speciális - gyógyászati célra - szánt tápszer, olyan tápanyagokat tartalmaz, mint például a tejsavó fehérje, illetve a leucin aminosav, mely még idősebb korban is támogatja az izom visszaépítésének folyamatait, valamint D-vitamint, mely javítja az izomműködés hatékonyságát.

Ha szeretne többet megtudni arról a tápszerről, mely segít visszaállítani az izmok erejét, forduljon dietetikushoz vagy gyógytornászhoz és kérje segítségüket.

Vegyen aktívan részt a műtétet követő rehabilitációban, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy mielőbb visszanyerhesse erejét! A rendszeresen végzett gyógytorna mellett biztosítsa az izmok mozgásához szükséges tápanyagot és fogyasszon naponta speciális tápszert.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Molnár Andrea, dietetikus