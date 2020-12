Hogyan szerettessük meg gyermekünkkel a zöldséget?

Minden szülőnek, anyának ismerős a helyzet: órákat tölt a konyhában, hogy egészséges, vitaminban gazdag és finom ételt készítsen gyermekei elé, de csak fintorgást kap viszonzásul. Vannak trükkök, melyekkel elérhetjük, hogy gyermekeink megkedveljék az egészséges ételeket.

A szoptatós kismamáknak könnyű a dolguk, hiszen - mint azt egy nagyszabású nemzetközi tanulmány bizonyította - az általuk elfogyasztott zöldségek, gyümölcsök tápanyag- és vitaminmennyiségének bizonyos hányadát az anyatejjel átadják a kicsinek.

Később figyelni kell arra, hogy a gyermek mennyire tolerál bizonyos zöldségféléket: ha puffadást vagy hasmenést okoz a kicsinek, akkor kevesebbet adjon neki, vagy hagyja későbbre a bevezetését. Ha allergiás tüneteket észlel gyermekén egy élelmiszer fogyasztása kapcsán, ne adjon neki abból az élelmiszerből! Amennyiben étallergiára, ételintoleranciára utaló tüneteket észlel gyermekén, mielőbb forduljon vele orvoshoz! A cikkünkben ajánlott élelmiszereket is természetesen csak abban az esetben fogyaszthatja a gyermek, ha nem allergiás rá vagy nincs vele szemben ételintoleranciája.

Rendszeres kóstoltatással a gyermek ízlelőbimbóit már egészen korán hozzá lehet szoktatni az egészséges ételekhez.

További tippek a gyermek zöldséghez és gyümölcshöz szoktatásához:

Türelem

Ne essünk kétségbe! Az első szabály: türelem, türelem, türelem. Újra és újra tegye a gyermek elé az ételt, ha elsőre nem ízlik neki, próbálkozzon tovább, máskor is. Ha viszont tizedszerre sem eszi meg, érdemes megpróbálkozni más zöldségfélével.

Az étel látványa is számít!

A gyerekekre ez különösen igaz. A zöldségek és gyümölcsök nemcsak színesek, hanem különféle formájúak is. Sokfélék, és ezt használja is ki. A banánból alkosson versenyautót, a narancs pedig arccá változhat. A tányért csodálatosan lehet díszíteni a paprikával, a paradicsommal vagy az uborkával.

Legyen példakép!

Főzzön együtt a gyerekkel, minden étkezéskor egyen sok zöldséget, így előbb-utóbb a gyermek is megkívánja azt. Fontos, hogy a gyerek döntse el azt, hogy mennyit akar enni.

Kapcsoljon élményt a zöldséghez!

Hipermarketben zöldséget vásárolni fele olyan izgalmas sincs, mintha magunk termesztjük és szedjük le. Télen sem muszáj lemondani az élményekről: egy gyümölcssaláta közös készítése remek kikapcsolódás lehet csakúgy, mint a mandulával, dióval töltött sült alma készítése.

"Zöldségmemória"

Játsszon a gyerekkel zöldséges memóriajátékot. Mindenki ismeri a klasszikus memóriafejlesztő játékot, melyben minden képből kettő van, s ki kell forgatni a párokat. Ez könnyen elkészíthető zöldségekkel is: fotózzon le 20 zöldséget/gyümölcsöt, nyomtassa ki két példányban, ragassza őket kemény kartonra és vágja ki őket. Ehelyett akár gyermekével együtt le is rajzolhatja a zöldságpárokat és/vagy gyümölcspárokat és kivághatják azokat a játékhoz.

Csempéssze az ételekbe a vitamint!

Nemcsak a levesekbe, szószokba lehet apróra vágott vagy pürésített zöldséget és gyümölcsöt tenni, hanem különböző italokba, sütikbe, desszertekbe is. Itt egy példa: főzzön gyermekének nudlit valamilyen vöröses (pl. eper, málna, cseresznye) öntettel, melybe tehet rövid ideig párolt darabolt paprikát, cukkínit vagy főtt répát és tököt. A muffint tálalhatja apróra vágott színes gyümölcsökkel is.

Ha semmi nem válik be...

Ha erőfeszítései ellenére a gyermek továbbra is csak piszkálja a zöldséget, gondoljon arra, hogy más élelmiszerekben is bőven van vitamin: a tejben, a tejtermékekben, a húsokban, a növényi olajakban. Mindemellett fontos, hogy kiegyensúlyozottan hozzájusson mindenféle szükséges vitaminhoz és ásványi anyaghoz, olyanokhoz is, amelyek főként gyümölcsökben és zöldségekben találhatóak meg, ezért figyeljen arra, hogy gyermeke naponta háromszor igyon frissen facsart vagy legalábbis 100%-os gyümölcslevet természetesen cukor hozzáadása nélkül. Rendszeresen kínálhat neki gyümölcs- és zöldségturmixokat is.

