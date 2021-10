Milyen tetvek lehetnek az ember parazitái? Hogyan kezelhető a tetvesség? Hogyan lehet elejét venni a fertőzésnek?

Fejtetvesség

A fejtetvesség (Pediculosis capitis) kórokozója a Pediculus capitis, egy körülbelül 3-4 mm-es vérszívó rovar. Főleg gyermekközösségekben, idősek otthonában és elhanyagolt körülmények között élőkön okoz, néha járványszerűen, fertőzést.

A fejtetűre 5-7 napos fejlődési ciklus jellemző. Serkéit a hajszálakra ragasztott petetartókba rakja. Ezek tojásdad, szürkés, 0.8 mm hosszúságú képletek. A kikelt rovarokat vizsgálatkor főleg a fejbőr széli részén, a fül mögötti és a tarkótáji területeken láthatjuk. Szűrés kapcsán előfordulhat, hogy csak serkék találhatók, kifejlett rovar nem.

A fejbőr nagyon erősen viszket, a nyak gyakran bepirosodik és a kivakart területeken baktériumok telepedhetnek meg, gennyes váladékozást okozva, melytől összeragadhat a haj.

Kezelése speciális oldattal történik, mellyel a fejbőrt alaposan be kell dörzsölni és 12 órán át hagyni kell hatni.

Az ezt követő hajmosás után újra le kell kezelni a fej bőrét és tartósan rajta is hagyni a folyadékot. 5-6 nap múlva el kell végezni egy harmadik kezelést is az időközben kikelt élősködők elpusztítására. Ezek kikelése megelőzhető a serkék mechanikus eltávolításával, azaz a hajszálról való lehúzgálásukkal is. A beteg környezetében élőknek is mindenképpen átvizsgáláson kell átesniük, hogy szükség esetén megkaphassák a kezelést. A fertőzési láncnak így lehet elejét venni.

Lapostetű

A lapostetvesség (Pediculosis pubis) kórokozója a lapostetű (Pthirius inguinalis), egy pajzs alakú vérszívó rovar.

A fanszőrzetben, ritkábban a hónalj, a hasfal és a végtagok szőrzetében él a szőrszálak tövénél a bőrbe fúródva, ill. a szőrszálba kapaszkodva. A szempillák, szemöldökszálak tövénél is láthatóak időnként serkéi, főleg gyermekek esetében.

Kerekded, 1.5 mm körüli serkéit nagyszámban rakja. Vérszívása, csípése nyomán szürkéskék foltok jelenhetnek meg. Nagyon jelentősen viszket, a beteg erősen kivakarja a bőrét, mely területek felülfertőződhetnek.

Kezelése hasonlóképp történik, mint a fejtetvességé. A ruhák fertőtlenítő mosását, vasalását el kell végezni. Nemi betegségnek számít, ennek megfelelően a lehetséges fertőzött partnereket is kezelni kell.

Ruhatetvesség

A tetvesség ma már ritka formája a ruhatetvesség (Pediculosis vestimentorum), kórokozója a ruhatetű (Pediculus vestimentorum). Ma már szinte kizárólag csak hajléktalanokon, elhanyagolt magatehetetlen embereken fordul elő.

A tetvek csak átmenetileg, a vérszívás idején tartózkodnak a bőrön, petéiket a ruházat, illetve ágynemű ráncainak textilszálaira ragasztják. Testszerte viszketést okoz, jellegzetes vonalszerű kivakarások láthatóak a bőrön. Elhanyagolt esetekben barnás foltok alakulnak ki, valamint kis kivakart csomók jelenhetnek meg és a felülfertőződés itt is kialakulhat.

Igen rossz higiénés körülmények között, pl. háborús időszakban járványos betegségeket közvetíthetnek a ruhatetvek. Kezelése megegyezik az egyéb típusú tetvességekével, fertőtlenítéssel és a lehetséges kontakt személyek kezelésével egybekötve.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Gál Mónika, bőrgyógyász szakorvos