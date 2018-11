Alvászavar: van megoldás

A magyar felnőtt lakosság jelentős részét érinti valamilyen alvászavar, amely nemcsak kellemetlen, de komoly problémát is okozhat. A legtöbb ember az alvás közben fellépő légzészavartól szenved, melynek legfőbb tünete a horkolás.

Sokan nem tartják a horkolást egy súlyos betegség lehetséges tünetének, illetve nem is mindenki horkol, akinek alvás alatti légzészavara, azaz alvási apnoe-ja van.

Az alvási apnoe leggyakoribb tünetei az alábbiak:

Fokozott napközbeni fáradtság érzés, álmosság.

Hangos horkolás.

Az alvás során időszakosan kialakuló légzésmegállás.

Hirtelen légszomjra való felébredés.

Száraz szájjal, illetve torokfájással való ébredés.

Reggeli fejfájás.

Rossz alvás.

Az alvás alatt jelentkező légzészavarok olyan súlyos szintet is elérhetnek, ahol a légáramlás jelentős mértékben lecsökken vagy teljesen megszűnik. A szükséges légáramlás hiánya oxigénhiányos állapot kialakulását, illetve jelentős vérnyomáskiugrásokat okozhat, amik hosszútávon szövődmények kialakulását eredményezhetik.

Mit tehetünk?

Az alvási apnoe enyhébb eseteiben orvosa életviteli változásokat javasolhat Önnek, többek között fogyást és a dohányzás elhagyását. Ha ezek nem elegendőek, vagy ha az alvási apnoe mérsékelten súlyos, számos más kezelés is rendelkezésre áll:

Életmód terápiák

Mechanikus módszerek

Gyógyszeres kezelés

Műtéti beavatkozások

Amennyiben napi 6-7 óra alvás mellett fokozódó nappali aluszékonyság, koncentráció- és memóriazavar lép fel, forduljon orvoshoz, hiszen ezeknek oka az alvás minőségét rontó betegség is lehet!

Az alvászavarok vizsgálata és kezelése az alvásmedicinában jártas szakemberek, alvásszakértők feladata. Magyarországon is egyre nagyobb számban alakulnak magánrendelők, ahol főként alvás alatti légzészavarok vizsgálatát és döntően sebészi megoldását ígérik.

A Linde teljes portfóliót kínál szolgáltatóknak, illetve az érintetteknek: a kínálatban megtalálható az otthoni alvásvizsgálatokhoz szükséges poligráf, az alválabori felhasználásra szánt mobil poliszomnográf, továbbá az otthoni terápiákhoz használható BPAP, CPAP és AutoCPAP készülékek, és természetesen különféle maszkok.

A Linde az eszközök relatíve magas ára miatt a piacon egyedülálló módon bérleti konstrukciót is kínál a betegeknek, így Önnek nem kell megvásárolnia a drága terápiás készülékeket, hanem havi bérleti díj ellenében bérelheti is azokat, továbbá az első 12 hónapban a kifizetett bérleti díjak beszámításával akár meg is vásárolhatja. A terápiás készülékek 3 év azonnali cseregaranciával rendelkeznek budapesti bemutatótermünkben, így egy napra sem maradhat senki terápia nélkül.

