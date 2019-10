Hogyan mentsünk életet allergiás sokk esetén?

Különböző élelmiszerek, gyógyszerek, de akár darázscsípés is kiválthat súlyos, esetenként akár életveszélyes allergiás reakciót. Az úgynevezett anafilaxiás sokk váratlanul jön, sokan ráadásul nem is tudják, hogy ők maguk vagy egy családtagjuk érintett.

Éppen ezért, a Semmelweis Egészség Napok következő, elsősegélynyújtást fókuszba helyező rendezvényén az érdeklődők megtudhatják, hogy mik az elsődleges teendők a roham esetén. A program mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a semmelweis.hu/250 oldalon lehet.

Súlyos allergiás reakciót a legtöbb esetben bizonyos táplálékok okoznak

A leggyakoribb allergének a földimogyoró, diófélék, hal és tenger gyümölcsei; illetve gyermekeknél a tej-és tojásfehérjék, valamint a szója, de bizonyos gyógyszerek, ritkábban rovarméreg, főként darázscsípés is előidézheti, sőt az is előfordulhat, hogy a tünetek okát nem sikerül feltárni.

Az anafilaxiás sokkot a ritka betegségek közé sorolják, ezért csak kevesen tudják, hogy az egyebek mellett kiütésekkel, fulladással, hányással, vérnyomáseséssel járó roham esetén mit kell tennie egy laikusnak. A Semmelweis Egészség Napok következő rendezvényén, az Elsősegélynyújtás a családban elnevezésű programon kiscsoportos foglalkozás keretében az egyetem orvosai gyakorlati segítséget nyújtanak a betegség felismeréséhez, és ismertetik azt a 3-5 pontos teendő listát, ami ilyenkor akár életet is menthet. A kezdetben enyhének tűnő tünetek ugyanis gyorsan rosszabbodhatnak: ödéma a légutakban is jelentkezhet, ami a légzés leállását is okozhatja. Az enyhe szédülés, sápadtság a vérnyomás drasztikus csökkenése miatt ájulásig fokozódhat, végső esetben a teljes keringés is leállhat.

A félórás kiscsoportos foglalkozások során a szakemberek megmutatják a tünetek súlyosbodását megelőző önbelövő adrenalin injekció szakszerű alkalmazását is.

A szombati rendezvény részletes programja és a regisztrációs felület a semmelweis.hu/250 oldalon, a Semmelweis Egészség Napok fülre kattintva érhető el.

Az I. Számú Gyermekgyógyászati Klinika két épülete (1083 Budapest, Bókay János utca 53. és 1083 Budapest, Bókay János utca 54.) Időpont: 2019. november 9. 10:00 – 16:30

(Semmelweis Egyetem)