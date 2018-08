10 tipp a lábak és vénák egészségének megőrzéséért

Lábszárgörcsök, visszeresség, seprűvénák, trombózis... A vénákat érintő betegségek nem csak esztétikai problémát jelentenek. Komoly betegségek, amelyeket feltétlenül kezelni kell. A legjobb azonban megelőzni a bajt. Mit tehet vénái egészségének megőrzése érdekében?

Mozogjon eleget!

Az ülés és az állás sem tesz jót a vénáknak. Ezzel szemben a séta, a gyaloglás és a futás, illetve a kerékpározás, a túrázás, az úszás és a lábtorna igen, mivel mindezen tevékenységek közben edződnek a láb izmai.

Hirdetések

Hordjon alacsony sarkú cipőt magas sarkú helyett!

Sokkal egészségesebb viselet a kényelmes, alacsony sarkú cipő, mint a divatos, ám az egészségre annál ártalmasabb magas sarkú. A teljesen lapos talpú lábbelik viselése sem ajánlott.

Lábujjtorna

A hosszú ideig tartó egy helyben ülés vagy állás sok esetben nem kerülhető el, különösen akkor, ha ez munkakörülményeinkből adódik. Emelje fel, majd hajtsa be lábujjait, végezze el naponta többször is ezt az egyszerű gyakorlatot, mely fokozza a vérkeringést és élénkíti az izmokat. Bokakörzéseket is végezhet. Sose üljön keresztbetett lábakkal!

Polcolja fel a lábait!

Ülés és fekvés közben is lehetőség szerint minél gyakrabban támassza alá lábait, különösen fontos ez az íróasztalnál ülve. Vannak kifejezetten erre a célra készült lábtartók, de megfelelő lehet egy puff vagy kisszék is. A vér így nem reked meg a láb vénáiban, hanem könnyebben áramlik vissza a test felé.

Lábzuhany

Tusolja lábait rendszeresen hűvös (nem hideg!) vízzel a lábfejétől a comb irányába haladva. A hűvös víz serkenti a vérkeringést és erősíti a vénákat.

Kerülje a forró fürdőt!

A nagy meleg és a hőség árt a vénáknak. Kerülje a hosszúra nyúló napozást és a forró fürdőzést, ne használjon ágymelegítőt! A meleg hatására az erek kitágulnak, így a vér nem tud visszaáramlani a szív felé.

Ha lehet, akkor mezítláb

Mindig viseljen kényelmes lábbelit, felejtse el a túl szűk cipőket! Ha teheti, legyen mezítláb, így lába szabadabban mozoghat és javul a vérkeringése.

Adja le a fölösleges kilókat!

Ha túlsúlyos, próbálja meg leadni a plusz kilókat. Ennek legjobb módja, ha magas rosttartalmú ételekben gazdag táplálkozást folytat. Minden plusz kiló külön megterhelést jelent a lábaknak. A túlsúly és a fölös hasi zsírpárnák megnehezítik a vénás vér visszaáramlását a szív felé, és növelik a vénákat érintő betegségek kialakulásának kockázatát.

Igyon sok folyadékot!

Átlagos körülmények között napi 2 liter folyadék fogyasztása ajánlott, sportos aktivitás mellett illetve nagy hőségben ennél is több. A legjobb szomjoltó a víz, a friss gyümölcslevek és az édesítetlen tea. Vese- és szívbetegek kérdezzék kezelőorvosukat a napi ajánlott folyadékfogyasztással kapcsolatban!

Készüljön fel a hosszú utak jelentette kockázatra!

A több órás repülőút és az egyéb közlekedési eszközökkel való hosszadalmas utazás, akár autóról, vonatról vagy egyéb járműről van szó, nem tesz jót a lábaknak. A vér pang a vénákban, legrosszabb esetben trombózis is kialakulhat. A kockázat csökkentése érdekében az út során tornáztassa gyakran a lábait, igyon sok folyadékot és viseljen speciális utazáshoz kialakított harisnyát.

Olvasson tovább! Hogyan kezelhető a visszeres láb?

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos