Vesemedence-gyulladásra utaló laboreredmények

A vesemedence-gyulladás (pyelonephritis) heveny kialakulása esetén tünetei lehetnek a láz, a hidegrázás, a vesetáji fájdalom, a genny- vagy vérvizelés, a hányinger, a hányás és az elesettség. Krónikus esetben lappangva a fenti tünetekkel is jelentkezhet, vagy enyhébb panaszokkal, esetleg teljesen panaszmentes állapotban is. Diagnózisa a vizelet vizsgálatán, hasi ultrahangon és vérvizsgálaton alapul.

A vesemedence-gyulladás Vesemedence-gyulladásnak (pyelitis) nevezzük a vesemedence nyálkahártyájának fertőződését, amely súlyos, elhúzódó esetben a vese állományára is ráterjedhet (pyelonephritis).



A vizelet vizsgálata során a leadott mintában alapvetően a genny (fehérvérsejtek) jelenléte, vörösvértestek, illetve baktérium igazolható. Ha baktérium (vagy azok jelenlétére utaló nitrit) található a vizeletben, a labor baktériumtenyésztésre is mintát küld. Ebben az esetben nem csak a kórokozó azonosítható, de azok antibiotikumra való érzékenysége is meghatározható. Így célzott kezelés mellett lehet gyógyítani a vesemedence-gyulladást.

A vér vizsgálata során észlelhetőek eltérések a vese funkciójában is. A vesefunkciót jellemző paraméterek:

Urea (karbamid): 3,6-7,2 mmol/l

(karbamid): 3,6-7,2 mmol/l Kreatinin : 50-103 umol/l

: 50-103 umol/l GFR (glomeruláris filtrációs ráta) > 90 ml/perc/1,73 m2

Ezek a normál laborértékek a helyi laboratórium referenciatartományától függhetnek!

A vese funkciójában nem mindig észlelhető eltérés vesemedence-gyulladás esetén, de a gyulladásos paraméterek alapvetően mindig emelkedettek. A vérképben a magas fehérvérsejtszám és a magas neutrofil granulocyta arány jelzi a gyulladást. Az általános gyulladási paraméterek a

CRP (C reaktív protein) < 5 mg/l

(C reaktív protein) < 5 mg/l PCT (prokalcitonin) < 0,5 ng/l

(prokalcitonin) < 0,5 ng/l We (vörösvértest-süllyedés) < 20 mm/óra

Súlyos esetben, amikor a vesemedence-gyulladás magas lázzal jár, a baktériumok a keringésben is megjelennek, ezek kimutatása is lehetséges vérvétellel. Hemokultúra vételével konkrétan azonosítható a kórokozó, és meghatározható a baktérium érzékenységük is.

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus