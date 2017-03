A vesebetegség és az elhízás kapcsolata

1. Aktivitás a mindennapokban. Önmagunk fitten tartása jó hatással van a vérnyomásra, amely csökkenti a veseelégtelenségek rizikóját. A futás, a kerékpározás vagy a mozgás bármely formája segít állóképességünk megőrzésében.



2. A vércukorszint rendszeres ellenőrzése. A cukorbetegség következtében kialakuló vesebetegségek megelőzhetők, ha vércukorszintünket rendszeresen ellenőriztetjük orvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel.



3. A vérnyomás rendszeres ellenőrzése. Habár sokan tudják, hogy a magas vérnyomás agyvérzéshez, illetve szívinfarktushoz vezethet, azzal már kevesebben vannak tisztában, hogy a magas vérnyomás rendkívül nagy szerepet játszik a vesebetegségek kialakulásában is. Az egészséges életmód, a diéta és a vérnyomás rendszeres ellenőrzése segít megelőzni a magas vérnyomás kialakulását.



4. Egészséges étkezés, ideális testsúly. Amennyiben sikerül megőrizni ideális testsúlyunkat, a cukorbetegség, a szívbetegségek, illetve a vesebetegségek is kivédhetővé válnak. A csökkentett sóbevitel és a friss alapanyagokból készített ételek mind hozzájárulnak az ideális testsúly megőrzéséhez.



5. Megfelelő folyadékmennyiség. Napi 8 pohár víz elfogyasztása már kedvezően befolyásolja egészségünket és segíti a veséket a szervezet megtisztításában a sótól, a húgysavtól és a különböző méreganyagoktól. Vesekő esetén ajánlott a napi 2-3 liter víz elfogyasztása is.



6. A dohányzás kerülése. A dohányzás számos más káros hatása mellett lelassítja a vese véráramlását is. Amennyiben nem jut elegendő vér a vesékbe, romlik a vesefunkció. A dohányzás a vesedaganatok kialakulását mintegy 50%-kal megnövelheti.



7. A nem receptköteles gyógyszerek rendszeres szedésének kerülése. A nem receptköteles gyógyszerek, mint például a gyulladáscsökkentők rendszeres szedése számos veszélyt rejt magában. A krónikus fájdalomcsillapításra szedett nem vényköteles gyógyszerek könnyedén vesekárosodást okozhatnak. Gyógyszerszedés előtt kérje ki háziorvosa véleményét!



8. Vesefunkciók ellenőriztetése egy vagy több „nagy kockázati tényező” megléte esetén. - cukorbetegség - magas vérnyomás - túlsúly - családban előforduló vesebetegség