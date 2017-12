Az immunrendszer gyengülése miatt gyakrabban lépnek fel különböző fertőzések, melyekre antibiotikumok szedését szokta előírni a kezelőorvos. Nefrózis szindróma esetén járványos időszakban az influenza elleni védőoltás is javasolt.

A téma cikkei 2/1 A nefrózis szindróma tünetei

2/2 A nefrózis-szindróma kezelése

Ha a beteg panaszai (lábdagadás, nehézlégzés, telítettségérzés a hasban, gyakori fertőzések), továbbá a laborleletek alapján az orvosban felmerül a nefrózis szindróma gyanúja, akkor a vesék ultrahangvizsgálatával és a - szinte sosem mellőzhető - vesebiopszia (mintavétel) eredményével lehet megerősíteni a feltételezett diagnózist.

A vesebiopszia elvégzésére és a minta szövettani vizsgálatára nem csak diagnosztikai, hanem prognosztikai és terápiás szempontból is szükség van, hiszen csak így állapítható meg a szindróma formája, és kezdhető el az annak megfelelő kezelés.

A mintavételhez nem szükséges megoperálni a beteget, hiszen csupán a bőrön keresztül vezeti be az orvos a veseszövet nyerésére is alkalmas tűt, természetesen ultrahang-ellenőrzés mellett. Az eljárás biztonságos, jóval veszélytelenebb, mint egy nyílt műtét.

Csökkentse a sófogyasztást!

Kevesebb fehérjét egyen!

Koleszterinszegény módon táplálkozzon!

Kímélje magát fizikailag!

Vigyázzon a fertőzésekkel!

Viseljen kompressziós harisnyát!

Ha valamilyen fertőzés, betegség (például cukorbetegség), vagy gyógyszer okozta a szindrómát, akkor természetesen először ezeket a kiváltó okokat kell megszüntetni: elhagyni a gyógyszer szedését, felszámolni a fertőzéseket, kezelni az alapbetegségeket.

Fontos az életmódbeli előírások betartása a gyógyulás érdekében! Ilyenek a fizikai kímélet, a fehérjebevitel és a sófogyasztás csökkentése. Az ödéma mérséklésére azonban általában nem elegendő a sóbevitel mérséklése, és legtöbbször vízhajtó adására is sor kerül.

A fokozott trombózis-veszély miatt javasolt a kompressziós harisnya viselése, továbbá kis dózisú heparin-injekció alkalmazása.

A vér magas koleszterin-szintje miatt a betegnek zsírszegény diétát kell tartania, de emellett rendszerint koleszterinszint-csökkentő gyógyszerek szedésére is szükség van. Ha magasvérnyomás-betegség is kialakult, nagyon fontos annak a megfelelő kezelése is a szövődmények mérséklése miatt. A célérték 120/80 Hgmm.

Speciális terápiaként úgynevezett immunszupresszív szerek (olyan gyógyszerek, melyek az immunrendszerre hatnak, annak működését csökkentik) hónapokon keresztül történő alkalmazására kerülhet sor.

Gyermekkorban önmagától is meggyógyulhat a beteg

A nefrózis szindróma különböző típusai általában eltérő módon reagálnak ezekre a szerekre. A gyermekkorban fellépő minimal change betegség például önmagától, spontán is gyógyulhat, és a szteroid-terápiára is kiválóan reagál.

A fokális szegmentális szklerotizáló glomerulonephritis és a felnőttkorban leggyakoribb membranosus glomerulonephritis a szteroid és más immunszupresszív gyógyszerek hatására csak bizonyos esetekben mutat javulást, más esetekben pedig fokozatos rosszabbodás és veseelégtelenség kialakulása figyelhető meg.

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a páciensek kora, általános állapotuk és egyéb betegségeik is nagy mértékben befolyásolják a gyógyulás folyamatát.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Soltész Annamária